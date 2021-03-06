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Во Львове музыкантов жестоко избили за песню на русском языке
06 марта 2021, 04:50 • 24 • Украина
В центре Львова конфликт из-за песен на русском языке закончился жестоким избиением уличных музыкантов, их инструменты были буквально разбиты в щепки.
Вначале соответствующие видеозаписи появились в соцсетях, информацию впоследствии подтвердили в правоохранительных органах.
К уличным музыкантам, исполнявшим песни на русском языке, подошла «свидомая громадянка» с требованием «прекратить петь на языке агрессора». Молодой исполнитель заявил в ответ, что имеет право петь на русском. Не убедили его и её замечания о том, что на Львовщине действует запрет на русскоязычный культурный продукт.
«И шо, и шо, и шо. А я русскоязычный, что ты мне сделаешь?» — весьма смело держался музыкант. А на её претензию, что её тошнит от русского языка, он ей рекомендовал «пойти на панель».
Происходящее «патрiотка» записывала на видео и транслировала в соцсеть. Через несколько часов музыканты оказались избиты и лишены инструментов. Как сообщают украинские ресурсы, «упрямых музыкантов настигли 10 парней из “Сокола”» — некой патриотической организации.
Эту новость зачинщица скандала также прокомментировала видеосообщением, в котором заявила, что такой итог для неё — «бальзам на душу».
Как уточнила пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий, происшествие произошло вечером 4 марта, нападавшие успели скрыться с места преступления, а пострадавшие написали заявление в полицию.
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