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Во Львове грозят Москве невиданным ранее «инструментарием давления»

12 декабря 2020, 01:35  •  47 • Украина

На данный момент много специалистов трудятся над тем, чтобы в инаугурационной речи Джо Байдена, в случае его победы, была обозначена жёсткая позиция США по Украине.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявила председатель комитета по иностранным делам Верховной рады прошлого созыва галичанка Анна Гопко.

«Надо дождаться официальных результатов выборов в США. Сейчас много людей работает, чтобы и в инаугурационной речи чётко была обозначена Украина и жёсткая позиция США, чтобы к вопросам возобновления территориальной целостности и суверенитета США подошли с использованием всего инструментария давления на РФ, который у них есть и который они до этого времени не применяли», – сказала Гопко.

Отметим, что в Киеве возлагают большие надежды на президентство Байдена, вплоть до того, что рассматривают его как шанс вернуть утраченные в 2014 году территории.

В то же время, например, в Германии считают, что следует учитывать общую усталость от Украины, вплоть до того, что со сменой в Вашингтоне президента «незалежной» придётся «заморозить» свой курс в НАТО.

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