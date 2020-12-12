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Во Львове грозят Москве невиданным ранее «инструментарием давления»
12 декабря 2020, 01:35 • 47 • Украина
На данный момент много специалистов трудятся над тем, чтобы в инаугурационной речи Джо Байдена, в случае его победы, была обозначена жёсткая позиция США по Украине.
Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявила председатель комитета по иностранным делам Верховной рады прошлого созыва галичанка Анна Гопко.
«Надо дождаться официальных результатов выборов в США. Сейчас много людей работает, чтобы и в инаугурационной речи чётко была обозначена Украина и жёсткая позиция США, чтобы к вопросам возобновления территориальной целостности и суверенитета США подошли с использованием всего инструментария давления на РФ, который у них есть и который они до этого времени не применяли», – сказала Гопко.
Отметим, что в Киеве возлагают большие надежды на президентство Байдена, вплоть до того, что рассматривают его как шанс вернуть утраченные в 2014 году территории.
В то же время, например, в Германии считают, что следует учитывать общую усталость от Украины, вплоть до того, что со сменой в Вашингтоне президента «незалежной» придётся «заморозить» свой курс в НАТО.
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