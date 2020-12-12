Во Львове грозят Москве невиданным ранее «инструментарием давления»

На данный момент много специалистов трудятся над тем, чтобы в инаугурационной речи Джо Байдена, в случае его победы, была обозначена жёсткая позиция США по Украине.Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявила председатель комитета по иностранным делам Верховной рады прошлого созыва галичанка Анна Гопко.«Надо дождаться официальных результатов выборов в США. Сейчас много людей работает, чтобы и в инаугурационной речи чётко была обозначена Украина и жёсткая позиция США, чтобы к вопросам возобновления территориальной целостности и суверенитета США подошли с использованием всего инструментария давления на РФ, который у них есть и который они до этого времени не применяли», – сказала Гопко.Отметим, что в Киеве возлагают большие надежды на президентство Байдена, вплоть до того, что рассматривают его как шанс вернуть утраченные в 2014 году территории.В то же время, например, в Германии считают, что следует учитывать общую усталость от Украины, вплоть до того, что со сменой в Вашингтоне президента «незалежной» придётся «заморозить» свой курс в НАТО.