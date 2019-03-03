Во Львове демонтировали Монумент Славы советским воинам

Рабочим во Львове удалось с третьей попытки демонтировать стелу Монумента Славы. Памятник был установлен в честь советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что две предыдущие попытки снести стелу были неудачными.

По данным агентства, сотрудники подрядной организации в ближайшие дни будут разбивать остатки бетонной конструкции.

Уточняется, что Галицкая районная администрация трижды объявляла тендер на проведение работ по демонтажу монумента, однако «никто не подавался». Позднее договор удалось заключить с одной компанией, но после детального изучения объёма и сложности работ она попросила расторгнуть договор.

Лишь в январе 2019 года появился подрядчик, согласившийся ликвидировать монумент.

В декабре 2018-го сообщалось, что стелу решили демонтировать, так как она якобы является «аварийной».