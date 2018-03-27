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«Во имя видимости легитимности»: какие страны и под каким предлогом объявили о высылке российских дипломатов
27 марта 2018, 01:54 • 35 • В мире
Более 20 западных стран в понедельник объявили о высылке российских дипломатов. Среди них 16 государств ЕС, а также США и Канада. Такой шаг они объяснили выражением солидарности с Лондоном, обвиняющим Москву в причастности к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Наибольшее число сотрудников дипмиссии выслал Вашингтон. При этом все 60 персон нон грата были названы американской стороной «офицерами русской разведки». В России пообещали применить ответные меры в отношении каждого государства, «пошедшего на поводу у Великобритании». О демарше Запада и его возможных последствиях — в материале RT.
globallookpress.com © Stephen Chung
Великобритания удалось добиться от союзников по НАТО и соседей по ЕС поддержки в связи с делом об травлении Скрипалей, в причастности к которой она обвиняет РФ. Солидарность с Лондоном в виде высылки российских дипломатов высказали более 20 западных стран. Среди них 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия и ряд других государств. В общей сложности в Россию должны будут вернуться свыше 110 сотрудников дипмиссий.
Рекорд США
При этом больше всего наших соотечественников вынуждено покинуть Соединённые Штаты. Вашингтон объявил о выдворении 60 человек — 48 из них сотрудники консульств и посольства, а 12 — работают в постпредстве РФ при ООН.
«Сегодня в восемь утра я был приглашен в Госдепартамент к заместителю госсекретаря (Уэссу) Митчелу, который проинформировал меня, что из-за так называемого дела Скрипалей из Соединённых Штатов Америки высылаются 48 российских дипломатов и дипломатических работников. Только что я получил дополнительную информацию, что ещё 12 объявлены персоной нон грата из нашего пространства при ООН в Нью-Йорке», — рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Как отметили в Белом доме, у них есть неделя, чтобы покинуть территорию страны.
Обоснованием для высылки послужила также якобы нелегальная деятельность дипломатов.
Прокомментировал ситуацию и глава американской дипмиссии в Москве Джон Ханстман. По его словам, «Трамп отдал распоряжение о высылке из США десятков сотрудников российских спецслужб». При этом на основании чего были сделаны эти выводы о «профессии» дипработников, Хантсман не уточнил.
Антонов в связи с решением Вашингтона выразил протест, отметив, что в российском посольстве до конца надеялись, что США «займут позицию здравомыслящего переговорщика».
Канадские власти также «обнаружили» в стране «российских шпионов», которых теперь и высылают.
«Сегодня мы высылаем четырёх дипломатических сотрудников, работающих в посольстве Российской Федерации в Канаде, а также в генеральном консульстве РФ в Монреале. Все четверо были идентифицированы как сотрудники спецслужб или лица, использовавшие свой дипломатический статус, чтобы подорвать основы безопасности Канады или вмешаться в нашу демократию», — говорится в сообщении МИД страны.
Фронт Евросоюза
О том, что более десяти стран ЕС решили поддержать Британию, выслав россиян, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.
В целом ЕС должны будут покинуть 34 российских дипсотрудника. При этом некоторые страны вслед за США заявили о том, что на их территории россияне занимались нелегальной деятельностью. Так, «русских офицеров» у себя обнаружили Нидерланды, Польша и Литва. При этом доказательств своим подозрениям они также не представили.
«Я спросил, есть ли у литовской стороны доказательства, что эти люди занимались деятельностью, несовместимой с дипломатической. Ответа я не получил», — сообщил, в частности, посол РФ в Вильнюсе Александр Удальцов.
Позднее к демаршу подключились Испания (2 дипломата) и Венгрия (1 дипломат).
Присоединились вдогонку
Не остались в стороне и ряд стран, которые не имеют отношения к Евросоюзу. Первой этот список пополнила Украина.
«Убеждён, что выдворение с территории Украины 13 российских дипломатов укрепит нашу безопасность, ослабит усилия «пятой колонны» по дестабилизации внутренней ситуации на Украине», — так прокомментировал это решение Пётр Порошенко в Facebook.
Вместе с тем ранее вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявляла, что из страны россияне высылаться не будут, так как Киев опасается зеркального ответа.
Помимо Украины о своей «дипломатической солидарности» заявили Албания (2 дипломата), Норвегия (1 дипломат) и Македония (1 дипломат).
Более оригинальной в выражении своей сопричастности оказалась Исландия. Выдворение дипработников там посчитали неподходящей мерой. Вместо этого Рейкьявик заявил о приостановке диалога с Москвой на высшем уровне и отказе руководства страны ехать в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года.
«Весь двусторонний диалог на высшем уровне с Россией на сегодняшний день приостановлен. Также лидеры Исландии не будут присутствовать на Чемпионате мира в России в этом году», — говорится в Twitter МИД страны.
Другое право
В России выразили сожаление и протест в связи с тем, что западные страны идут на поводу Великобритании и её голословных обвинений.
В связи с этим ведомство оставило за собой право на ответные меры. Поддержал в этом МИД и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, после анализа ситуации Владимиру Путину представят возможные варианты встречных действий.
«Основной анализ будет проведён в нашем дипломатическом ведомстве. После этого президенту будут доложены предложения, будут представлены предложения об ответных шагах. Окончательное решение будет приниматься главой государства», — сказал он.
В посольстве РФ в Лондоне в свою очередь отметили, что старания Британии по мобилизации своих союзников по столь сомнительному делу вполне понятны.
«Её краткосрочные цели очевидны: компенсировать потерю международного влияния, перехватив ведущую роль в «сдерживании» России, а также отвлечь внимание общественности от не таких уж и радужных переговоров по брекситу», — сказали RT в дипмиссии.
Не поддались на провокацию
Однако в ЕС не все разделяют убеждённость Британии в виновности России в покушении на Скрипалей. Ряд стран заявили, что не станут предпринимать каких-либо серьёзных действий в отношении дипломатов РФ до окончательных выводов расследования.
«Словакия не будет поддаваться только убеждениям, что за нападением стоит Россия. Мы декларировали ясно, что не будем поддаваться никакому давлению и делать излишние театральные жесты», — заявил премьер страны Петер Пеллегрини.
Более весомые доказательства, чем просто слова о российской угрозе, нужны и Болгарии. Помимо неё отказались высылать россиян Австрия, Словения, Кипр, Португалия, Мальта, Бельгия, Люксембург, Ирландия и Греция.
Ещё одна страна, не европейская, которая посчитала необоснованной необходимость выдворения российских дипломатов, — Турция.
«Кризис с бывшим агентом касается отношений РФ и Великобритании. Они должны решить этот вопрос между собой. Турция не собирается принимать никаких решений в адрес РФ в этой связи. У нас хорошие отношения с Россией», — подчеркнул вице-премьер страны Бекир Боздаг.
Позиция Лондона
Напомним, что ранее о высылке 23 российских дипсотрудников сообщила Великобритания. На эту меру она пошла якобы из-за того, чтобы наказать РФ, котораяне признаётся в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.
Россия, в свою очередь, выдворила из страны 23 британских дипломата. Помимо этого, было отозвано разрешение на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге, а также прекращена деятельность Британского совета.
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