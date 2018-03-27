«Во имя видимости легитимности»: какие страны и под каким предлогом объявили о высылке российских дипломатов

Более 20 западных стран в понедельник объявили о высылке российских дипломатов. Среди них 16 государств ЕС, а также США и Канада. Такой шаг они объяснили выражением солидарности с Лондоном, обвиняющим Москву в причастности к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Наибольшее число сотрудников дипмиссии выслал Вашингтон. При этом все 60 персон нон грата были названы американской стороной «офицерами русской разведки». В России пообещали применить ответные меры в отношении каждого государства, «пошедшего на поводу у Великобритании». О демарше Запада и его возможных последствиях — в материале RT.

Великобритания удалось добиться от союзников по НАТО и соседей по ЕС поддержки в связи с делом об травлении Скрипалей, в причастности к которой она обвиняет РФ. Солидарность с Лондоном в виде высылки российских дипломатов высказали более 20 западных стран. Среди них 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия и ряд других государств. В общей сложности в Россию должны будут вернуться свыше 110 сотрудников дипмиссий.

Рекорд США

При этом больше всего наших соотечественников вынуждено покинуть Соединённые Штаты. Вашингтон объявил о выдворении 60 человек — 48 из них сотрудники консульств и посольства, а 12 — работают в постпредстве РФ при ООН.

«Сегодня в восемь утра я был приглашен в Госдепартамент к заместителю госсекретаря (Уэссу) Митчелу, который проинформировал меня, что из-за так называемого дела Скрипалей из Соединённых Штатов Америки высылаются 48 российских дипломатов и дипломатических работников. Только что я получил дополнительную информацию, что ещё 12 объявлены персоной нон грата из нашего пространства при ООН в Нью-Йорке», — рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как отметили в Белом доме, у них есть неделя, чтобы покинуть территорию страны.

Обоснованием для высылки послужила также якобы нелегальная деятельность дипломатов.

«После проверки мы установили, что 12 сотрудников разведки занимались шпионской деятельностью, которая вредит нашей национальной безопасности», — заявила, в частности, постпред США при ООН Никки Хейли.

Прокомментировал ситуацию и глава американской дипмиссии в Москве Джон Ханстман. По его словам, «Трамп отдал распоряжение о высылке из США десятков сотрудников российских спецслужб». При этом на основании чего были сделаны эти выводы о «профессии» дипработников, Хантсман не уточнил.

Антонов в связи с решением Вашингтона выразил протест, отметив, что в российском посольстве до конца надеялись, что США «займут позицию здравомыслящего переговорщика».

Канадские власти также «обнаружили» в стране «российских шпионов», которых теперь и высылают.

«Сегодня мы высылаем четырёх дипломатических сотрудников, работающих в посольстве Российской Федерации в Канаде, а также в генеральном консульстве РФ в Монреале. Все четверо были идентифицированы как сотрудники спецслужб или лица, использовавшие свой дипломатический статус, чтобы подорвать основы безопасности Канады или вмешаться в нашу демократию», — говорится в сообщении МИД страны.

Фронт Евросоюза

О том, что более десяти стран ЕС решили поддержать Британию, выслав россиян, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Террористы, уходя из Восточной Гуты, расстреляли западных военных советников «Страны-члены ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов. Дополнительные меры не исключены в ближайшие дни и недели», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

В целом ЕС должны будут покинуть 34 российских дипсотрудника. При этом некоторые страны вслед за США заявили о том, что на их территории россияне занимались нелегальной деятельностью. Так, «русских офицеров» у себя обнаружили Нидерланды, Польша и Литва. При этом доказательств своим подозрениям они также не представили.

«Я спросил, есть ли у литовской стороны доказательства, что эти люди занимались деятельностью, несовместимой с дипломатической. Ответа я не получил», — сообщил, в частности, посол РФ в Вильнюсе Александр Удальцов.

Позднее к демаршу подключились Испания (2 дипломата) и Венгрия (1 дипломат).

Присоединились вдогонку

Не остались в стороне и ряд стран, которые не имеют отношения к Евросоюзу. Первой этот список пополнила Украина.

«Убеждён, что выдворение с территории Украины 13 российских дипломатов укрепит нашу безопасность, ослабит усилия «пятой колонны» по дестабилизации внутренней ситуации на Украине», — так прокомментировал это решение Пётр Порошенко в Facebook.

Вместе с тем ранее вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявляла, что из страны россияне высылаться не будут, так как Киев опасается зеркального ответа.

Верховная Рада Украины

Помимо Украины о своей «дипломатической солидарности» заявили Албания (2 дипломата), Норвегия (1 дипломат) и Македония (1 дипломат).

Более оригинальной в выражении своей сопричастности оказалась Исландия. Выдворение дипработников там посчитали неподходящей мерой. Вместо этого Рейкьявик заявил о приостановке диалога с Москвой на высшем уровне и отказе руководства страны ехать в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Весь двусторонний диалог на высшем уровне с Россией на сегодняшний день приостановлен. Также лидеры Исландии не будут присутствовать на Чемпионате мира в России в этом году», — говорится в Twitter МИД страны.

#Iceland stands in solidarity with #UK over #SalisburyAttack taking diplomatic measures against #Russia. High-level bilat dialogue w/Russia postponed resulting in Icelandic leaders not attending @FIFAWorldCup. We urge Russia to cooperate w/the investigation & @OPCW@ForeignOffice — Guðlaugur Þór (@GudlaugurThor) March 26, 2018

Другое право

В России выразили сожаление и протест в связи с тем, что западные страны идут на поводу Великобритании и её голословных обвинений.

«Выражаем решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов… Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного… Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т.н. деле Скрипалей и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации», — заявили в министерстве иностранных дел РФ.

В связи с этим ведомство оставило за собой право на ответные меры. Поддержал в этом МИД и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, после анализа ситуации Владимиру Путину представят возможные варианты встречных действий.

«Основной анализ будет проведён в нашем дипломатическом ведомстве. После этого президенту будут доложены предложения, будут представлены предложения об ответных шагах. Окончательное решение будет приниматься главой государства», — сказал он.

В посольстве РФ в Лондоне в свою очередь отметили, что старания Британии по мобилизации своих союзников по столь сомнительному делу вполне понятны.

«Её краткосрочные цели очевидны: компенсировать потерю международного влияния, перехватив ведущую роль в «сдерживании» России, а также отвлечь внимание общественности от не таких уж и радужных переговоров по брекситу», — сказали RT в дипмиссии.

Не поддались на провокацию

Однако в ЕС не все разделяют убеждённость Британии в виновности России в покушении на Скрипалей. Ряд стран заявили, что не станут предпринимать каких-либо серьёзных действий в отношении дипломатов РФ до окончательных выводов расследования.

«Словакия не будет поддаваться только убеждениям, что за нападением стоит Россия. Мы декларировали ясно, что не будем поддаваться никакому давлению и делать излишние театральные жесты», — заявил премьер страны Петер Пеллегрини.

Более весомые доказательства, чем просто слова о российской угрозе, нужны и Болгарии. Помимо неё отказались высылать россиян Австрия, Словения, Кипр, Португалия, Мальта, Бельгия, Люксембург, Ирландия и Греция.

Ещё одна страна, не европейская, которая посчитала необоснованной необходимость выдворения российских дипломатов, — Турция.

«Кризис с бывшим агентом касается отношений РФ и Великобритании​​​. Они должны решить этот вопрос между собой. Турция не собирается принимать никаких решений в адрес РФ в этой связи. У нас хорошие отношения с Россией», — подчеркнул вице-премьер страны Бекир Боздаг.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава РФ Владимир Путин

Reuters

Позиция Лондона

Напомним, что ранее о высылке 23 российских дипсотрудников сообщила Великобритания. На эту меру она пошла якобы из-за того, чтобы наказать РФ, котораяне признаётся в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

Россия, в свою очередь, выдворила из страны 23 британских дипломата. Помимо этого, было отозвано разрешение на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге, а также прекращена деятельность Британского совета.