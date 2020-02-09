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Во имя свободы слова: за Ассанжа заступились серьезные люди

09 февраля 2020, 14:09  •  48 • Аналитика
© AP Photo / Matt Dunham
Более 130 граждан Германии, среди которых известные политики, деятели культуры и представители СМИ, публично выступили с призывом к немедленному освобождению Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы, в которой тот находится довольно длительное время за нарушение условий освобождения под залог. Список подписавших петицию весьма внушительный. К примеру, в него входят экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль и известный журналист Гюнтер Вальраф. Они говорят о том, что необходимо не только руководствоваться гуманитарными принципами, но и отстаивать верховенство закона.
Более того, господин Габриэль заявил, что закон в случае с Ассанжем был нарушен, по всей видимости, сугубо по политическим причинам. Дипломат, что тут скажешь. Всему миру совершенно очевидно, что аккуратный оборот "по всей видимости" в этой истории совсем не обязателен. Бывший глава МИД Германии акцентировал внимание и на том, что помимо личности самого Ассанжа необходимо защищать свободу выражения мнения и печати. В противном случае, наученные чужим горьким опытом журналисты и расследователи крупных преступлений государственного масштаба не будут заниматься такой работой, осознавая риск оказаться в тюрьме или быть убитыми.
По большому счету, изложенные Зигмаром Габриэлем соображения попали в самое "яблочко". В США, которые жаждут получить Джулиана Ассанжа и посадить его на долгие десятилетия, снято огромное количество политических триллеров, которые, хоть и в художественной форме, но весьма точно показывают, как делается большая международная политика. И что стоит за решениями сильных мира сего. Собственно, Ассанж и сам показал эти механизмы, что называется, "на пальцах", публикуя секретные материалы, рождавшиеся в вашингтонских кабинетах, чего ему не могут простить.
Призыв немецких общественных деятелей и политиков вновь обрисовал серьезнейшее противоречие между демократическими ценностями западного мира и его реальной политикой. Иногда они просто несовместимы. И это большая проблема, на острие которой оказался господин Ассанж. Впрочем, ситуация не безнадежна, если появляются подобные четкие и откровенные призывы, лишенные всякой сервильности по отношению к Вашингтону. Да и сам основатель WikiLeaks получил сполна. В свои 48 лет он выглядит глубоким стариком. И он уже жестоко наказан, причем не за преступления, а за то, что знакомил общественность с информацией, которую от нее старательно скрывали. Помимо британской тюрьмы он много лет как затворник жил в лондонском посольстве Эквадора. И это, по сути, тоже был срок, который Джулиан Ассанж "отмотал" сполна.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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