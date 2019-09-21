|
Во имя мира: Иран намерен провести военные учения в море с Россией и Китаем
21 сентября 2019, 18:24 • 8 • Политика
В Иране заявили о подготовке военно-морских учений, которые страна намерена провести совместно с Россией и Китаем. Подчеркивается, что учения проводятся во имя мира, поскольку укрепят дипломатические отношения, и не направлены против каких-либо третьих стран.
Напомним, что ранее Тегеран уже сообщал о намерении провести совместные с Москвой военные учения. Теперь же глава департамента Генштаба вооруженных сил Ирана по международным вопросам Кадир Незами добавил, что в мероприятиях будут участвовать также военные из Китая.
В комментарии для агентства Fars Незами подчеркнул, что трехсторонние учения будут проведены в акватории северной части Индийского океана и в Оманском заливе. В Персидский залив военные заходить не планируют.
Он добавил, что целью учений является укрепление отношений между странами, и напомнил, что совместные мероприятия благотворно влияют на дипломатию. По словам Незами, совместная тренировка трех стран не направлена против каких-либо третьих государств.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
8
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 сентября 2019, 07:54
|
15 сентября 2019, 11:28
|
18 сентября 2019, 15:39
|
15 сентября 2019, 09:24
|
16 сентября 2019, 01:54
|
20 сентября 2019, 03:24
|
20 сентября 2019, 03:24