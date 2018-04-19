«Во имя детей Сирии»: опубликованы письма, в которых «Белые каски» пытаются «завербовать» сооснователя Pink Floyd

Журналист Макс Блюменталь опубликовал письма представителя «Белых касок» сооснователю Pink Floyd Роджеру Уотерсу с предложением поддержать организацию. По словам журналиста, он получил корреспонденцию от самого музыканта, который ранее выступил с обвинительной речью в адрес псевдосирийской организации. Уотерс рассказал, что «Белые каски» не раз предлагали ему сотрудничать, однако на все их попытки музыкант отвечал молчанием, поскольку считает организацию инструментом пропаганды террористов. Как отметил Блюменталь, у «Белых касок» в западных и арабских государствах очень могущественные покровители, которые не жалеют средств на финансирование организации. При этом «каски» неоднократно уличались в сотрудничестве с «Аль-Каидой»* и её союзниками.

Выступление сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса против «Белых касок» во время апрельского концерта в Барселоне обсуждается в соцсетях и средствах массовой информации. Слова музыканта, что эта организация является фейковой и служит интересам террористов, полностью противоречат тому образу, который ей создают западные СМИ, общественные деятели и политики.

Как выяснил журналист Макс Блюменталь, незадолго до выступления Уотерса в Барселоне с ним на связь вышел некий фотокорреспондент Паскаль Ханрион, который представился как «сторонник сирийских «Белых касок», разоблачающий преступления против человечности в Сирии, особенно против детей». Он рассказал, что участвует в разнообразных публичных акциях в поддержку данной миссии. В связи с этим Ханрион очень хотел бы выступить со сцены во время концерта музыканта, чтобы «вместе отправить послание «Вы не забыты!» детям Сирии».

Уотерс, однако, никак не отреагировал на просьбу Ханриона и вместо этого сделал собственное заявление под одобрительные крики зрителей.

«Речь Роджера Уотерса была весьма вдохновляющей. Она делает значимым то, чем мы занимаемся, то, за что на нас нападают (западные СМИ. — RT). Она заставит тех, кто так яростно нас атакует, взглянуть на факты, на которые им нечего будет возразить. Выступление Роджера Уотерса не позволит им (СМИ. — RT) объявить это (разоблачения. — RT) конспирологической теорией Кремля», — сказал RT Макс Блюменталь, который занимается разоблачением деятельности «Белых касок».

Работа над имиджем

Как пояснил Уотерс, представители «Белых касок» и ранее пытались задействовать его в своих мероприятиях. Делалось это через пиар-компанию. Так, в октябре 2016 года музыканту предложили принять участие в благотворительном вечере саудовского миллиардера Хани Фарси, чтобы «голос мирных героев Сирии был услышан». На этом мероприятии должна была присутствовать супруга другого сочувствующего «Белым каскам» предпринимателя — нефтемагната сирийского происхождения Аймана Асфари.

Она — Сосан Асфари — является главой этой организации, которая, к слову, была создана в 2013 году бывшим офицером британской армии Джеймсом Ле Мезюрье. Чета Асфари выступает за смещение Башара Асада с поcта президента Сирийской Арабской Республики.

По словам Роджера Уотерса, он не ответил на приглашение, так как счёл его «довольно подозрительным».

«А теперь мои худшие подозрения подтвердились», — заявил сооснователь Pink Floyd Блюменталю.

Между тем в разное время «Белым каскам» удалось заручиться поддержкой таких знаменитостей, как американские актёры Джордж Клуни, Бен Аффлек, музыкант Джастин Тимберлейк и группа Coldplay. А компания Netflix даже сняла про организацию документальный фильм, который выиграл «Оскар» в 2017 году.

«Я бы призвал тех знаменитостей, кто подписался в поддержку «Белых касок», прекратить поддерживать их, потому что мы знаем, что они из себя представляют. Я их (звёзд. — RT) в этом не виню. На первый взгляд вполне убедительным кажется то, что «Белые каски» — хорошие люди, делающие хорошие вещи. Но сейчас мы знаем, что они пытаются побудить Запад бомбить Сирию», — сказал Уотерс журналисту.

Письмо сторонника «Белых касок» Паскаля Ханриона Роджеру Уотерсу

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Единственное оправдание

Как отметил Макс Блюменталь в беседе с RT, эта якобы сирийская организация создана только для того, чтобы давать поводы заинтересованным государствам вмешиваться в дела Сирии.

«Белые каски» — единственный ресурс, на который (западные. — RT) правительства опираются, чтобы оправдать свои атаки. Эта организация, которую спонсируют правительства стран Запада и Персидского залива, по своей сути является инструментом для смены режимов. Они сотрудничают на местах с «Аль-Каидой» и её союзниками. И это задокументированные факты», — подчеркнул журналист.

По его сведениям, за время своего существования «Белые каски» получили около $55 млн от МИД Великобритании, $23 млн от американского Управления переходных инициатив, которое является подразделением Агентства США по международному развитию, и миллионы долларов от Катара.

Поэтому, считает журналист, голос Роджера Уотерса в борьбе за разоблачение «Белых касок» очень важен.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.