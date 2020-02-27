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Во главе угля: Россия ищет новые рынки сбыта твердого топлива

27 февраля 2020, 21:24  •  29 • Политика
Объем экспорта российского угля планируется увеличить с 220 до 392 млн т в год. Такие цифры заложены в федеральную программу развития угольной промышленности до 2035-го, 27 февраля ее рассмотрели на заседании правительства. Затраты на ее реализацию составят около 6 трлн рублей с преимущественным использованием инвестиций от частного бизнеса, заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин.
Финальный вариант документа уже много месяцев не могут согласовать, он несколько раз пересматривался. Главные споры идут между Минэнерго и Минэкономразвития. Первое считает, что программа позволит реорганизовать промышленность и выйти на новый этап развития, второе — не видит перспектив дальнейшего роста.

Продавать излишки

По словам Михаила Мишустина, цель программы — увеличение добычи и экспорта угля. И, конечно, снижение аварийности, которая пока еще остается достаточно высокой. Профессия шахтера всё меньше должна быть связана с рисками для жизни и здоровья. Для этого будут модернизировать угольные предприятия и создавать новые центры добычи твердого топлива в Кузбассе, Ростовской области, на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и Арктической зоне.
— Нужно также совершенствовать логистику, чтобы уголь было удобно доставлять по железной дороге или морским транспортом как на внутренний рынок, так и на экспорт — и в традиционном атлантическом, и в восточном направлениях, — сказал премьер-министр во время заседания.
Справка «Известий»
Объем добычи угля в России составляет 440 млн т, за восемь лет прирост составил 30%, или почти 100 млн т. По данным главы Минэнерго, объем экспорта составляет на сегодня 50% от добычи (220 млн т). Угледобычу осуществляют 57 шахт и 130 разрезов, почти половина из них введена после 2000 года. Переработка осуществляется на 64 обогатительных фабриках и установках. В целом угольная отрасль является одной из важнейших для 15 субъектов Российской Федерации.
Как сообщил глава Минэнерго Александр Новак, при подготовке документа остались разногласия, были обсуждения этого вопроса на уровне вице-премьера Юрия Борисова. Поддержку оказал Минтранс, но с Минэкономразвития взгляды до сих пор расходятся.
Чтобы повысить продажи, Минэнерго рассматривает два сценария: консервативный и оптимистичный. Первый вариант предусматривает рост объемов добычи с 440 млн т до 485 млн т, второй — до 668 млн т.
Наибольший объем поставок возможен в Тайвань, Индию, Японию, Южную Корею, Вьетнам и целый ряд других стран. Также можно закрепиться в Индонезии, которая из года в год наращивает закупки. Отечественный уголь в Европе будет конкурировать с компаниями из США, Колумбии и Канады, поэтому стоит рассматривать более активные продажи на Ближний Восток и Африканский континент.
— Россия сегодня занимает третье место в мире по экспорту угля после Индонезии и Австралии, на международном рынке мы занимаем долю 15%, и российские угольные компании обеспечили почти 40% всего прироста международной торговли углем, — подчеркнул Александр Новак.

Экология и спрос

Минэнерго акцентирует внимание на неопределенности, сложившейся на глобальных рынках. Сейчас нестабильность цен на уголь в мире создает финансовые риски и угрозы банкротства части угольных компаний, роста числа убыточных предприятий и необходимости их ликвидации.
Наиболее сильное влияние на объемы потребления угля во всем мире оказывает климатическая политика в Европейских странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В связи с реализацией Парижского соглашения по климату экспортные поставки российского угля в европейские страны (одна треть всего угольного экспорта) будут сильно зависеть от меняющегося рынка у западных партнеров. Сегодня такой тип промышленности входит в десятку отраслей, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду. Минприроды РФ уже неоднократно заявляло, что российские угольные тепловые электростанции превышают допустимые уровни выброса веществ в десятки раз по сравнению с нормами, установленными ГОСТом.
Профессор кафедры государственного регулирования экономики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Ольга Маликова считает рынок угля высокого качества перспективным, чего нельзя сказать о сырье более низкого качества.
— Парижское соглашение накладывает серьезные ограничения на развитие отрасли и предполагает, что температура не должна повышаться больше чем на два градуса. Если исходить из требования соглашения, то большая часть углеводорода может оказаться невостребованной и решение ускоряет декарбонизацию европейской экономики, — считает эксперт.
Сегодня ряд потенциальных стран для экспорта активно переходит на возобновляемые источники энергии и природный газ, и это может стать проблемой для российских компаний. Еще с 2016 года продажи угля за рубеж превышают внутренние потребности. За 2018 год было реализовано 54% произведенного угля. В то же время в некоторых портах отгрузки (Восточный и Балтика) цены снизились на 7,6% и 19,8%.

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