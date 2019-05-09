Во главе колонны: Путин прошел в «Бессмертном полку»

Президент России Владимир Путин в пятый раз принял участие в шествии «Бессмертный полк». Он вместе с другими участниками акции прошел по Красной площади с портретом своего отца-фронтовика в руках. Рядом с главой государства находился народный артист СССР Василий Лановой.

Российский лидер ранее рассказывал, что его отец, Владимир Спиридонович Путин, несмотря на дававшую ему освобождение от службы «бронь», все же пошел на фронт. Он воевал и получил тяжелое ранение на Невском пятачке, где советские войска сохраняли небольшой, но стратегически важный для прорыва блокады Ленинграда плацдарм.

Мать главы РФ, Мария Ивановна, пережила блокаду. Старший брат президента умер от дифтерита в 1942 году. Сам Владимир Путин родился спустя семь лет после Победы.

В прошлом году Владимир Путин заявил о важности акции «Бессмертный полк», поздравляя ветеранов и участников волонтерских, добровольческих, поисковых организаций с 73-й годовщиной Победы. «Уверен, такие яркие общественные инициативы, как ваша, очень важны. Они идут от самого сердца, служат патриотическому воспитанию молодежи, формированию у юношей и девушек активной жизненной, гражданской позиции, ответственности за будущее Родины. От души поздравляю вас с наступающим праздником! С Днем Победы!» — отметил глава государства.

История акции «Бессмертный полк» началась в 2007 году в Тюмени. То первое шествие проходило под названием «Парад победителей».

В 2013 году акция прошла в 120 городах, а годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах. Акция официально стала общероссийской только четыре года назад.

В этом году, как ожидается, на акцию в Москве выйдут около миллиона человек. В российской столице участники «Бессмертного полка» собираются на Тверской улице от пересечения с Бульварным кольцом возле станции метро «Пушкинская», откуда они проследуют в сторону Кремля. Многие пришли на шествие с детьми, в исторической военной форме и с музыкальными инструментами. Участники исполняют песни военных лет.

В 74-ю годовщину Победы к акции присоединились более ста государств. Там около 200 координаторов помогли организовать мероприятие более чем в 500 городах. Участие в шествии приняли жители и гости Копенгагена, Женевы, Рима, Стамбула, Лиссабона, Нью-Йорка, Манчестера, Торонто, Хошимина, Гонконга, пяти городов Израиля и других стран, даже Сирии.

Кстати, «Бессмертный полк» — это не только проход с портретами по центральным улицам городов. На сайте акции все желающие могут создать страничку своих родных и рассказать об их боевом пути, жизни семьи до и после войны. Каждый день там появляются тысячи новых историй.

Нередко участники акции проходят по улицам с портретами не только своих родственников, но и выдающихся военных деятелей времен Великой Отечественной войны. В частности, «участником» шествия не раз становился Верховный главнокомандующий СССР Иосиф Сталин. В этом же году сами организаторы акции посоветовали шествующим не нести его портрет в «Бессмертном полку». К тому же они не одобрили изображения и других советских вождей и военачальников, только если их не несут их потомки.

«Портреты советских военачальников в руках их правнуков — это проявление личной памяти, однако использование атрибутики военного времени и растиражированных изображений руководства времен Великой Отечественной войны является спекуляцией», — пояснили организаторы в соглашении о единых принципах проведения шествия 9 мая.

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В этом же документе отметили, что чиновникам не следует стремиться возглавить колонны акции. Кроме того, любые разнарядки по явке на шествие для школьников, студентов и госслужащих будут расцениваться как действия, наносящие вред смыслу и репутации мероприятия, предупредили там.

Позже сопредседатель центрального штаба акции «Бессмертный полк» Елена Цунаева пояснила, что портрет Сталина может быть уместным на этой акции.

«Сталин тоже участник Великой Отечественной войны и был Верховным главнокомандующим, поэтому он вполне тоже может идти в этом полку. Но есть определенная часть населения, которая считает, что он недостоин идти, что он породил репрессии <...> Поэтому разговоры про портрет Сталина — это все вопрос относительный», — сказала Цунаева радиостанции «Говорит Москва».

Она также напомнила, что «Бессмертный полк» — это не место для пропаганды политических взглядов или продвижения общественных и политических организаций.

В этом году альтернатива «Бессмертному полку» — акция «Никто не забыт, ничто не забыто», вопреки нежеланию действующих властей, все же прошла и в Киеве. На улицы украинской столицы вышли тысячи людей с портретами участников Великой Отечественной войны.

Но без происшествий не обошлось: полиция задержала организатора украинского шествия Елену Бережную. Правоохранительные органы объяснил это тем, что Бережная якобы нарушала общественный порядок. Ранее сама Бережная говорила, что придет на акцию в футболке, на которой есть цвета георгиевской ленты.