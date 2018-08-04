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Во ФСИН заявили, что священник РПЦ посетил Сенцова в колонии

04 августа 2018, 18:39  •  57 • Украина
Иерей храма Святого Георгия Победоносца города Лабытнанги Богдан Василюк посетил в колонии осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по ЯНАО.
 
РИА Новости
 

«Во время обхода медицинской части учреждения Богдан Василюк зашёл в палату, где находился осуждённый Сенцов. Священнослужитель поинтересовался состоянием его здоровья. Олег Сенцов ответил, что чувствует себя нормально и находится под присмотром медицинских работников», — говорится в сообщении.

Как отмечается, священнослужитель предложил Сенцову побеседовать без посторонних или исповедоваться.

«Сенцов поблагодарил, но отказался, пояснив, что в помощи священнослужителя не нуждается», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

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