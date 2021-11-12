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Во Франции вспомнили о деле MH17: Главы МИД и Минобороны сделали заявление

12 ноября 2021, 21:30  •  91 • Политика
Главы МИД и МО Франции Ле Дриан и Парли подчеркнули важность разрешения дела MH17. Заявление появилось после визита Лаврова и Шойгу в Париж.
Во Франции заявили о необходимости разрешения дела о крушении Boeing MH17 после визита главы Минобороны России Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Лаврова в Париж. С заявлением выступили министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и руководительница военного ведомства Флоранс Парли.
В пятницу, 12 ноября, в Париже состоялось заседание Русско-французского совета сотрудничества по вопросам безопасности. Мероприятие проходило в формате "2+2", то есть с участием глав МИД и Минобороны от обеих стран.
В коммюнике французского внешнеполитического ведомства отмечается, что в ходе переговоров главы МИД и Минобороны Франции, помимо прочего, выразили обеспокоенность из-за ситуации в России. В частности, они посетовали на ситуацию с "правами человека" в России и тюремное заключение Алексея Навального.
Наконец, они подчеркнули важность разрешения дела MH17,
- говорится в документе.
Напомним, что дело о крушении Boeing рейса MH17 в Донбассе тянется с 2014 года. При этом на Западе уже заранее решили для себя, кто виноват в произошедшем, и игнорируют все доказательства, которые не соответствуют основной версии. В Нидерландах даже организовали суд по делу MH17, на котором обвиняют в трагедии четырёх человек - граждан России Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а также украинца Леонида Харченко. Судебные заседания по делу только лишний раз выставляют напоказ однобокий подход к расследованию и двойные стандарты в рассмотрении улик и показаний.

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