Во Франции вспомнили о деле MH17: Главы МИД и Минобороны сделали заявление

Главы МИД и МО Франции Ле Дриан и Парли подчеркнули важность разрешения дела MH17. Заявление появилось после визита Лаврова и Шойгу в Париж.

Во Франции заявили о необходимости разрешения дела о крушении Boeing MH17 после визита главы Минобороны России Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Лаврова в Париж. С заявлением выступили министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и руководительница военного ведомства Флоранс Парли.

В пятницу, 12 ноября, в Париже состоялось заседание Русско-французского совета сотрудничества по вопросам безопасности. Мероприятие проходило в формате "2+2", то есть с участием глав МИД и Минобороны от обеих стран.

В коммюнике французского внешнеполитического ведомства отмечается, что в ходе переговоров главы МИД и Минобороны Франции, помимо прочего, выразили обеспокоенность из-за ситуации в России. В частности, они посетовали на ситуацию с "правами человека" в России и тюремное заключение Алексея Навального.

Наконец, они подчеркнули важность разрешения дела MH17,

- говорится в документе.

Напомним, что дело о крушении Boeing рейса MH17 в Донбассе тянется с 2014 года. При этом на Западе уже заранее решили для себя, кто виноват в произошедшем, и игнорируют все доказательства, которые не соответствуют основной версии. В Нидерландах даже организовали суд по делу MH17, на котором обвиняют в трагедии четырёх человек - граждан России Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а также украинца Леонида Харченко. Судебные заседания по делу только лишний раз выставляют напоказ однобокий подход к расследованию и двойные стандарты в рассмотрении улик и показаний.