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Во Франции указали на безумие Киева из-за заявлений о вторжении России

09 июля 2020, 10:00  •  19 • Политика
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Местный журналист предположил, что элите Незалежной нужна психиатрическая помощь
Заявления о том, что Россия может напасть на Украину, которые делают видные лица последней, вызвали недоумение во Франции. Так, один из редакторов издания AgoraVox Кристен Неаль в своей статье поразмышлял, зачем в Незалежной запугивают народ этими зловещими теориями.
Журналист указал на слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара. Тот в конце июня пришел к выводу, что Россия в ходе учений "Кавказ 2020" может атаковать Украину. А спустя несколько дней, как указал Неаль, главком ВМС Незалежной Алексей Неижпапа сообщил о готовности его страны к настоящей войне с Москвой, началом которой якобы должна послужить попытка РФ восстановить Северо-Крымский канал.
Неаль отметил, что описанные сценарии "нападения" России на соседнее государство более безумны, чем сами причины. Журналист отмечает, что на Украине предполагали, будто Россия может начать вторжение из-за проблем с водой в Крыму. Но при этом данный вопрос на полуострове практически решен. Также, добавил француз, украинцы выдвигали версию, что все начнется из-за поправок в Конституцию, в поддержку которых высказалось большинство жителей страны.
"Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны",
– подытожил Неаль.
Автор статьи подчеркнул, что на Украине постоянно говорят об угрозе со стороны России. Он также выразил сомнение в том, что новые украинские ракеты "Нептун" могут ударить по Крыму, о чем говорят в Киеве. По словам журналиста, у России есть отличные ПВО. Тем более, пишет Неаль, Москва не стремится к конфликту с соседним государством и, в отличие от некоторых сил на Западе, не хочет участвовать в военной операции в другой стране.

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