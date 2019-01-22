Во Франции растёт популярность евроскептиков

«Национальное объединение» Марин Ле Пен – единственная французская политическая партия, чья поддержка у населения увеличивается

Во Франции на фоне массовых протестов «жёлтых жилетов» растёт популярность партий и движений евроскептической направленности.

«Национальное объединение» Мари Ле Пен (бывший «Национальный фронт») уже развернуло предвыборную кампанию, готовясь к выборам в Европарламент в мае 2019 года. Ле Пен заявила, что её партия пока не будет требовать выхода из Евросоюза, но будет бороться против политики Брюсселя. Её Ле Пен охарактеризовала как убийственную и антинародную.

Фаворитом на выборах в Европарламенте называют 23-летнего Джордана Барделлу, пресс-секретаря «Национального объединения» и руководителя его молодёжного крыла. Политтехнологи «Национального объединения» сделали ставку на молодого политика, чтобы призвать молодых французов выступить за изменения политической жизни Франции.

Барделла – этнический итальянец с французским гражданством, он смог быстро найти общий язык с главным союзником французских евроскептиков – итальянским министром внутренних дел и заместителем премьер-министра Маттео Сальвини, который крайне критически относится к французскому президенту Эммануэлю Макрону.

Политическому партнёрству «Национального объединения» с итальянским вице-премьером не помешали недавние высказывания последнего: Сальвини обвинил Париж в намеренной дестабилизации Ливии для выкачки ливийских энергетических ресурсов.

Соцопросы Французского института общественного мнения (IFOP) фиксируют популярность «Национального объединения» на уровне 24%. Это на 2% больше, чем во время предыдущего опроса, и на 6% больше, чем у пропрезидентской партии «Вперёд, Республика!».

«Национальное объединение» – единственная политическая партия, чья поддержка среди населения растёт. «Вперёд, Республика!» потеряла 1% поддержки со времени последнего опроса, следующая за ней центристская партия республиканцев – 2%.

Также растёт популярность движения «Вперёд, Франция!» евроскептика Николя Дюпон-Эньяна. Социологи не исключают, что ему удастся набрать 6-8% голосов и получить 6 мест в Европарламенте.

О готовности участвовать в майских выборах заявили другие евроскептические силы – «Республиканский народный союз» (требует выхода Франции из зоны ЕС, НАТО и еврозоны), «Движение для Франции» (его лозунг – «Да – Европе, нет – Брюсселю!»), движение «Патриоты» (провозглашает курс на Frexit – выход Франции из ЕС) и др.