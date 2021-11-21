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Во Франции рассказали об обещании Путина по Лукашенко

21 ноября 2021, 16:45  •  54 • Политика
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Лидера призывают оказать давление на главу РБ
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции RTL выразил надежду, что российский президент Владимир Путин вмешается в ситуацию с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. По крайней мере, заявил он, глава России давал такое обещание. 
Напомним, на минувшей неделе Владимир путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном по миграционному кризису. Стороны договорились о сотрудничестве по вопросу снижения уровня напряженности на белорусско-польской границе. 
Ле Дриан отмечает, что у российского президента есть тесная связь с Александром Лукашенко – поэтому он может найти способ оказать давление на белорусского президента. Оно может быть дипломатическим или каким-то иным, поскольку страны связывают история, соседство, экономическое и политическое сотрудничество. 
"Президент Путин обещал вмешаться в ситуацию, надеюсь, что он это сделает", – приводит его слова РИА "Новости".
Эксперты полагают, что переговоры с Макроном и Меркель привели к тому, что Путин сделал неоднозначный призыв к Лукашенко во время произнесения своей речи в МИД. Некоторые считают, что это стало сигналом для белорусского лидера и "тычком в больное место".

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