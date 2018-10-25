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Во Франции раскрыли, как вознегодовал Макрон из-за смерти журналиста Хашкаджи

25 октября 2018, 01:09  •  81 • В мире
Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе беседы с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом потребовал раскрыть обстоятельства преступления.
Франция выразила свое недовольство поведением саудовской стороны по делу Хашикджи. Как говорится в коммюнике Елисейского дворца, Макрон потребовал от саудитов пролить свет на произошедшее в дипмисии в Стамбуле.
Телефонный разговора политика состоялся с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.
«Французский президент выразил свое негодование в связи с гибелью Хашкаджи и потребовал от короля пролить свет на обстоятельства дела», - говорится в тексте сообщения.
В Париже отметили, что Макрон готов присоединиться к международным санкциям, если таковые будут введены в отношении причастных к убийству граждан.
Как сообщалось ранее, в рамках расследования дела Хашукджи под следствием находятся 18 подданных страны, личности которых не раскрываются
20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.

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