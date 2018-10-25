Во Франции раскрыли, как вознегодовал Макрон из-за смерти журналиста Хашкаджи

Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе беседы с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом потребовал раскрыть обстоятельства преступления.

Франция выразила свое недовольство поведением саудовской стороны по делу Хашикджи. Как говорится в коммюнике Елисейского дворца, Макрон потребовал от саудитов пролить свет на произошедшее в дипмисии в Стамбуле.

Телефонный разговора политика состоялся с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.

«Французский президент выразил свое негодование в связи с гибелью Хашкаджи и потребовал от короля пролить свет на обстоятельства дела», - говорится в тексте сообщения.

В Париже отметили, что Макрон готов присоединиться к международным санкциям, если таковые будут введены в отношении причастных к убийству граждан.

Как сообщалось ранее, в рамках расследования дела Хашукджи под следствием находятся 18 подданных страны, личности которых не раскрываются

20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.