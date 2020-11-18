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Во Франции "похоронили" Елизавету II. А заодно Рауля Кастро и Али Хаменеи
18 ноября 2020, 22:05 • 49 • В мире
Одна из французских радиостанций оскандалилась, "похоронив" сразу нескольких известных персон. Среди них - британская королева Елизавета II, кубинский лидер Рауль Кастро и экс-президент Ирана Али Хаменеи.
Посетители сайта радиостанции France Internationale были немало озадачены накануне утром, прочитав срочное сообщение о кончине королевы Великобритании Елизаветы II. Издание также "с прискорбием" сообщало о смерти актёра Клинта Иствуда, футболиста Пеле и актрисы Брижит Бардо.
На этом траурный список не заканчивался. Были также опубликованы некрологи "скончавшимся" Джимми Картеру (экс-президенту США), кубинскому революционеру Раулю Кастро, а также верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.
Позже некрологи с сайта были удалены, а руководство радиостанции объяснило неприятный казус технической ошибкой - якобы публикации появились во время "переезда" портала на новую систему управления.
Очевидно, некрологи на смерть известных личностей были подготовлены редакцией сайта заранее - такое не редкость в современных СМИ - и хранились в черновиках, до "подходящего случая". Но вследствие некоей ошибки или чьей-то халатности были случайно опубликованы.
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