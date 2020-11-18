Во Франции "похоронили" Елизавету II. А заодно Рауля Кастро и Али Хаменеи

Посетители сайта радиостанции France Internationale были немало озадачены накануне утром, прочитав срочное сообщение о кончине королевы Великобритании Елизаветы II. Издание также "с прискорбием" сообщало о смерти актёра Клинта Иствуда, футболиста Пеле и актрисы Брижит Бардо.

На этом траурный список не заканчивался. Были также опубликованы некрологи "скончавшимся" Джимми Картеру (экс-президенту США), кубинскому революционеру Раулю Кастро, а также верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Позже некрологи с сайта были удалены, а руководство радиостанции объяснило неприятный казус технической ошибкой - якобы публикации появились во время "переезда" портала на новую систему управления.

Очевидно, некрологи на смерть известных личностей были подготовлены редакцией сайта заранее - такое не редкость в современных СМИ - и хранились в черновиках, до "подходящего случая". Но вследствие некоей ошибки или чьей-то халатности были случайно опубликованы.