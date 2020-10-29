Во Франции пройдут массовые акции протеста после решения властей о закрытии храмов

В крупнейших городах Франции в ближайшие дни пройдут акции протеста против властей страны. По всей видимости, они соберут миллионы участников, сообщил источник Царьграда, сведущий в планах организаторов. Состоятся акции протеста на волне жестоких терактов и возобновления волны жестокости на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона.

Как известно, начались волнения после того, как юноша убил французского профессора, демонстрировавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. В день похорон учителя Макрон заявил, что такие карикатуры будут публиковать и дальше, что оскорбило мусульман в самом широком смысле слова. Отреагировали уже не радикалы, а приверженцы мирных течений. Но и на этом история не закончилась. Сегодня в Ницце убили женщину в христианском храме. Ей отрезали голову, а до этого, по словам священника храма, поступали угрозы в адрес прихожан.

Источник Царьграда полагает, что "для французской политической элиты понятия веры не существует вовсе", отсюда и проблемы.

"Они с твердокаменным упорством придерживаются антиклерикальной идеологии Великой французской революции, не имея, правда, ни малейшей возможности применить методы Робеспьера. Отрицание религиозной реальности причём касается не только ислама, но и христианства, без которого Франции просто не существовало бы", - подчеркнул собеседник Царьграда.

Как известно, после теракта мэр Ниццы заявил, что церкви в городе будут закрыты.

"Это удивительно. Вместо того чтобы хотя бы выставить вооружённую охрану и начать "курочить" городские исламистские ячейки, французские власти закрывают церкви", - сказал источник Царьграда, в том числе так объяснив недовольство людей, собирающих митинги.