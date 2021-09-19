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Во Франции призывают "как можно быстрее" признать Крым российским
19 сентября 2021, 12:50 • 158 • Политика
Политик рассказал, как санкции Запада после присоединения полуострова сказались на России
Бывший руководитель французской делегации в ОБСЕ Мишель Вуазен заявил, что власти страны должны официально признать Крым российским. Об этом он сказал РИА "Новости".
Сейчас ряд иностранных наблюдателей из некоторых стран, в числе которых и Франция, прибыли с официальным визитом на полуостров, чтобы принять участие в наблюдении за ходом голосования на выборах в Госдуму. Вуазен, комментируя происходящее в Крыму, отметил, что хотел бы, чтобы французские власти признали российский статус региона как можно быстрее.
Политик заявил, что санкции, принятые Западом после присоединения полуострова к составу России, сыграли только на пользу.
"Санкции выгодны не Западу. Санкции выгодны России", – отметил он.
Официально признание Крыма до сих пор является трудным вопросом для большинства стран. Украина настаивает, что Россия "аннексировала" территорию, в то время как полуостров отсоединился от состава Незалежной в результате волеизъявления граждан.
В Вашингтоне обещают поддерживать Киев по крымскому вопросу, однако никаких шагов в этом направлении предпринимать пока не собираются. Украинские власти, в свою очередь, созвали саммит "Крымская платформа", на котором обсуждали вопрос возвращения региона. Официально участники сделали несколько устных объявлений о поддержке Украине, а также аннонсировали сбор средств для страны. Неофициально, как сообщил Александр Молохов, ряд государств вступили в сговор против России.
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