Во Франции приветствуют желание Зеленского начать диалог с Путиным

Франция приветствует желание президента Украины Владимира Зеленского начать диалог с российским лидером Владимиром Путиным по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины.

«Франция приветствует готовность президента Украины Владимира Зеленского начать диалог со своим российским коллегой по урегулированию кризиса между двумя странами», — приводит ТАСС заявление МИД Франции.

Ранее Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму и Донбассу в Минске при посредничестве США, Великобритании, Франции и Германии.

Инициатива Зеленского была поддержана в Белоруссии.