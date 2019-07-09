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Во Франции приветствуют желание Зеленского начать диалог с Путиным

09 июля 2019, 22:54  •  29 • Украина
Франция приветствует желание президента Украины Владимира Зеленского начать диалог с российским лидером Владимиром Путиным по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины.
 
РИА Новости
 

«Франция приветствует готовность президента Украины Владимира Зеленского начать диалог со своим российским коллегой по урегулированию кризиса между двумя странами», — приводит ТАСС заявление МИД Франции. 

Ранее Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму и Донбассу в Минске при посредничестве США, Великобритании, Франции и Германии. 

Инициатива Зеленского была поддержана в Белоруссии. 

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