Во Франции пошутили о войсках Путина в Париже за 15 дней. В России намекнули, что могут и быстрее

Журналистка Юлия Витязева оценила новую провокационную обложку журнала "Шарли Эбдо".

Журналистка Юлия Витязева обратила внимание на очередную несмешную провокацию скандального журнала из Франции "Шарли Эбдо".

На обложке изображена карикатура на Путина, подпись к которой гласит: "Через 15 дней я буду в Елисейском дворце".

Сообщается, что журнал с такой обложкой выйдет 26 января.

Думаю, если очень захотеть, то можно и быстрее. Но зачем? Впрочем, все свои просьбы и пожелания французы могут направить на "Кремлин.ру",

- прокомментировала журналистка Витязева шутку журнала.