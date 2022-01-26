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Во Франции пошутили о войсках Путина в Париже за 15 дней. В России намекнули, что могут и быстрее
26 января 2022, 02:15 • 126 • Политика
Журналистка Юлия Витязева оценила новую провокационную обложку журнала "Шарли Эбдо".
Журналистка Юлия Витязева обратила внимание на очередную несмешную провокацию скандального журнала из Франции "Шарли Эбдо".
На обложке изображена карикатура на Путина, подпись к которой гласит: "Через 15 дней я буду в Елисейском дворце".
Сообщается, что журнал с такой обложкой выйдет 26 января.
- прокомментировала журналистка Витязева шутку журнала.
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