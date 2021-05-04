Во Франции пошатнулся запрет на участие военных в политике

«Вернём честь нашим правителям!»

Во Франции разгорается скандал вокруг публикации в журнале Valeurs Actuelles открытого письма 20 отставных генералов президенту, правительству и парламентариям. Под письмом первоначально поставили свои подписи около тысячи офицеров и солдат.

Авторы письма «Вернём честь нашим правителям!» предупреждают власти о росте исламизма, о создании на территории Франции анклавов, где законы не действуют. Они призывают французских руководителей не допустить «расовой войны» (la guerre raciale). Если же власти этого не сделают, «в дело вмешаются наши действующие товарищи, которым придется взять на себя опасную миссию спасения наших соотечественников и наших ценностей».

В письме президенту Макрону предъявляется обвинение в том, что в ходе митингов «жёлтых жилетов» сотрудники правоохранительных органов были превращены в «козлов отпущения».

Генералы заявляют президенту, что готовы служить «любому, кто будет защищать интересы французской нации, причем времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец нарастающему хаосу, и количество смертей, за которое вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами» .

«Настал серьезный час, Франция в опасности, ей грозит смертельная опасность. Помните, что, как и мы, подавляющее большинство наших сограждан потрясены вашей нерешительностью и преступным молчанием», – говорится в письме.

Военных сразу поддержала лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она опубликовала в том же издании призыв к авторам письма присоединиться к ней в «битве за Францию».

Марин Ле Пен

Эмманюэль Макрон осудил письмо, сравнив его с провалившимся путчем французских военных в Алжире в 1961 году. Начальник французского Генштаба генерал Франсуа Лекуантр призвал к суровым мерам против действующих военных, которых довольно много среди подписантов. И даже в отношении отставных офицеров и генералов правительство намерено возбудить уголовное преследование.

В то же время, согласно опросам, выступление военных нашло отклик у 58% французских граждан. Значительное большинство опрошенных (73%) согласно с тем, что «общество находится в состоянии дезинтеграции». 74% считают, что к этому приводит «форма антирасизма, порождающая ненависть между общинами». И почти половина (49%) полагают, что «армии следует вмешаться, даже не получив приказа».

84% опрошенных считают, что насилие растет день ото дня; 73% убеждены, что страна рушится. 93% респондентов, поддерживающих голлистскую партию Les Republicains, и 94% сторонников Марин Ле Пен считают, что в некоторых городах законы больше на работают.

Однако безусловной поддержки со стороны военной верхушки у авторов «письма 20» нет. Бывший офицер военной разведки, генеральный секретарь фонда «Свободная Франция», советник Министерства иностранных дел Франции полковник в отставке Ален Корвез сказал, что отказался подписывать «письмо 20»: «...оно плохо продумано и осуждает последствия, но не причины проблемы, хотя я уважаю патриотизм моих товарищей» (parce qu’elle est mal rédigée et dénonce les effets mais pas les causes du problème, même si je respecte le patriotisme de mes camarades).

Ален Корвез стал одним из инициаторов ответного письма 14 отставных высших офицеров, в котором в гораздо более жёсткой форме называются причины «смертельной опасности, которая угрожает Франции».

В «письме 14» говорится, что политический класс Франции на протяжении десятилетий контролируется международными финансовыми структурами; они господствуют над основными СМИ и указывают, кому быть президентом. «Правящий политический класс следует дорожной карте, которая ему продиктована извне, что ведет к гибели нашей древней нации как препятствие на пути набирающего силу глобализма».

Корвез и его единомышленники обличают «смертельно опасный для Франции необузданный либерализм, высеченный в камне в европейских договорах, приводящих к деиндустриализации страны, деградации французского языка, дезинтеграции национальной политики в области образования и здравоохранения; под домашний арест помещены 66 миллионов французов с принудительным ношением намордника, чем подчеркивается наша рабская приверженность англосаксонской военно-политической доктрине».

За рамками письма Ален Корвез заявил, что по его мнению, разделяемому некоторыми представителями французской военной разведки и высшего генералитета, публикация письма 20 генералов была спланирована Елисейским дворцом, использовавшим авторов «втёмную» с целью скомпрометировать противников правительственного курса среди военных.

Пьер де Вилье

Известный французский писатель и публицист Дмитрий де Кошко (потомок главы сыскной полиции Российской империи генерала Аркадия Кошко) выразил мнение, что эта провокация была затеяна правительством с целью компрометации кумира французских военных, бывшего начальника Генштаба Франции генерала Пьера де Вилье, пользующегося в армейских кругах непререкаемым авторитетом: «Однако игра зашла слишком далеко, и поддержка общественного мнения оказалась большей, чем ожидали в Елисейском дворце. Несправедливость, двойные стандарты, огромные расходы в пользу иммигрантов, бесплатная медицина для них и грабёж социальных фондов раздражают французов».

«Скорее всего Макрон не только не будет президентом, но даже не будет выставляться на пост президента. Военных поддерживает молодежь», – отметил известный французский геополитик, основатель Объединённого оборонного колледжа Франсуа Тюаль.

Пьер де Вилье с Макроном

Французские СМИ пишут, что генерал Пьер де Вилье, бывший до 2017 года начальником Генерального штаба, поддерживает «начинающих путчистов». Когда президент Макрон решил сократить военный бюджет сразу на 850 миллионов евро, де Вилье подал в отставку. А за неделю до публикации «письма 20» Valeurs Actuelles опубликовал колонку его брата, известного политика Филиппа де Вилье, под названием «Я призываю к восстанию!»; в публикации выражается протест против бессмысленных карантинов, навязанных французам Евросоюзом.

Лекуантр

В целом ведущие французские СМИ осудили «письмо 20». Военный обозреватель газеты L'Opinion Жан-Доминик Мерше поспешил защитить главу французского Генштаба генерала Лекуантра от оскорбительных нападок авторов письма. Le Monde цитирует критиков «генеральской платформы » . Так, основатель партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон осудил «поразительное заявление солдат, которые присвоили себе право призывать своих коллег нападать на исламистов», напомнив, что такие проступки караются по статье 413-3 Уголовного кодекса.

«Через 60 лет после начала алжирского путча 20 генералов открыто угрожают республике военным переворотом», – возмутился в «Твиттере» бывший кандидат в президенты от социалистов Бенуа Амон. Депутат Национального собрания от «Новых демократов» Орельен Таше напуган письмом 20 генералов и считает, что «французская демократия находится под угрозой».

Сотрудник Парижской академии геополитики Алеся Милорадович в интервью ФСК отметила, что французские военные, хоть и симпатизируют Марин Ле Пен, но видят будущим президентом Франции своего кумира генерала Пьера де Вилье: «Он аристократ, католик и блестящий военный с безупречной биографией. Сейчас ведущие правоконсервативные политики Франции, например Николя Дюпон-Эньян, призывают оппозицию сплотиться, чтобы не допустить Макрона во второй тур президентских выборов. Они, в частности, уговаривают Пьера де Вилье принять хотя бы формальное участие в этих выборах».

Харизматичный генерал пока отказывается идти в политику. Однако недовольство нарастает. Письмо 20 генералов размещено в Интернете и его подписали уже несколько тысяч французов, носящих военную форму. И падает рейтинг Эмманюэля Макрона, который, как заметил сенатор и бывший министр обороны Франции Жерар Лонге, никогда не умел обращаться с армией и не понимал её.

Во Франции пошатнулись устои европейской буржуазной цивилизации – запрет на участие военных в политике.