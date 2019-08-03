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Во Франции погиб пилот самолета-амфибии, помогавший тушить подожженный кем-то лес
03 августа 2019, 01:39 • 35 • В мире
Во Франции при крушении самолета-амфибии погиб его пилот. Мужчина помогал тушить лес, подожжённый кем-то в одном из регионов страны.
Серьезный лесной пожар вспыхнул в коммуне Женерак французского департамента Гар. С 29 июля здесь идет тушение огня в лесной зоне. Пламя успело уничтожить почти 500 гектаров леса. По словам местных, причиной пожара стал поджог.
В тушении принимали участие 4 крупных самолета, пишет РИА Фан. При этом один из них, самолет-амфибия Tracker, по неизвестным пока причинам рухнул вниз. При этом погиб пилот.
Информацию о его гибели распространили в префектуре департамента. Министр внутренних дел Франции уже выразил соболезнования в связи с трагедией. Инициировано расследование обстоятельств крушения.
Отмечается, что самолет мог нести почти 3,5 тонн воды.
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