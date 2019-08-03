Во Франции погиб пилот самолета-амфибии, помогавший тушить подожженный кем-то лес

Серьезный лесной пожар вспыхнул в коммуне Женерак французского департамента Гар. С 29 июля здесь идет тушение огня в лесной зоне. Пламя успело уничтожить почти 500 гектаров леса. По словам местных, причиной пожара стал поджог.

В тушении принимали участие 4 крупных самолета, пишет РИА Фан. При этом один из них, самолет-амфибия Tracker, по неизвестным пока причинам рухнул вниз. При этом погиб пилот.

Информацию о его гибели распространили в префектуре департамента. Министр внутренних дел Франции уже выразил соболезнования в связи с трагедией. Инициировано расследование обстоятельств крушения.

Отмечается, что самолет мог нести почти 3,5 тонн воды.