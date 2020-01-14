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Во Франции опровергли отправку Ираном чёрного ящика сбитого Boeing
14 января 2020, 13:39 • 71 • Украина
Бюро по расследованию авиакатастроф Франции опровергло информацию о решении расшифровывать чёрный ящик со сбитого под Тегераном украинского пассажирского Boeing в Париже.
Reuters
«Нет, нет, это неправда, я не подтверждаю эту информацию. План прежний: отправиться на Украину и работать там», — цитирует представителя бюро РИА Новости.
Он уточнил, что даже в случае решения изменить план, расшифровка в любом случае не будет проводиться во Франции.
Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил об отправке во Францию чёрного ящика с украинского лайнера.
Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.
11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила самолёт, приняв его за крылатую ракету.
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