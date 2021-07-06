Во Франции назвали сроки четвёртой волны COVID-19 и её главных виновников

Представитель правительства Франции Габриэль Атталь назвал сроки четвёртой волны коронавируса. Позднее появилась и информация об обеспокоенности на самом высоком уровне главными виновниками роста заражений.

В Елисейском дворце ведётся обсуждение новых штаммов коронавируса. Французский телеканал BFM TV сослался на собственные источники и сообщил, что речь идёт о штаммах "дельта" (индийском) и "эпсилон" (американском).

Сотрудники администрации президента Франции Эммануэля Макрона озабочены тем, что уже через неделю будет регистрироваться по 15-20 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки. По данным телеканала, французские медики обнаружили, что штамм "эпсилон" обладает способностью частично обходить иммунитет к коронавирусу. Причём как полученный после перенесённой болезни, так и после вакцинации.

"Дельта" и "эпсилон" могут стать виновниками нового всплеска заболеваемости. Ранее представитель французского правительства Габриэль Атталь назвал предполагаемые сроки четвёртой волны COVID-19 в своей стране. Из-за индийского штамма это может произойти уже в конце июля.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире с начала пандемии заразились уже более 184,2 миллиона человек. Почти четыре миллиона умерли. Вакцинировано свыше 3,2 миллиарда.

Лидерами по заболеваемости являются США, Индия и Бразилия. Франция на четвёртом месте. Там зарегистрировано свыше 5,8 миллиона случаев COVID-19. Более 111 тысяч человек умерли.