|
Во Франции назвали дату нового саммита в нормандском формате
15 ноября 2019, 20:24 • 101 • Украина
Следующий саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии в нормандском формате запланирован на 9 декабря.
Pixabay
Об этом информирует Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.
Ранее в Кремле отмечали, что Москва видит позитивную динамику в процессе подготовки саммита «нормандской четвёрки» по урегулированию ситуации в Донбассе.
Эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал логичной позицию Москвы о бессмысленности встречи в нормандском формате без выполнения Украиной взятых базовых обязательств.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
101
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 ноября 2019, 22:39
|
09 ноября 2019, 18:09
|
14 ноября 2019, 10:24
|
13 ноября 2019, 10:09
|
11 ноября 2019, 09:09
|
09 ноября 2019, 11:24
|
10 ноября 2019, 16:54