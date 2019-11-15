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Во Франции назвали дату нового саммита в нормандском формате

15 ноября 2019, 20:24  •  101 • Украина
Следующий саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии в нормандском формате запланирован на 9 декабря.
 
Pixabay
 

Об этом информирует Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Ранее в Кремле отмечали, что Москва видит позитивную динамику в процессе подготовки саммита «нормандской четвёрки» по урегулированию ситуации в Донбассе.

Эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал логичной позицию Москвы о бессмысленности встречи в нормандском формате без выполнения Украиной взятых базовых обязательств.

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