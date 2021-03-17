|
Во Франции началось расследование против Clubhouse
17 марта 2021, 17:40 • 36 • В мире
Французская организация по надзору за конфиденциальностью данных начала расследование против соцсети Clubhouse.
Против соцсети Clubhouse во Франции было начато расследование в связи с тем, как именно компания использует личные данные своих пользователей. В частности, как сообщают местные СМИ, расследованием занялась Французская организация по надзору за конфиденциальностью данных (CNIL).
"Расследование должно дать возможность подтвердить, действительно ли европейское законодательство о защите данных (RGPD) применимо к компании", - сообщается в пресс-релизе CNIL.
И если итоги исследования экспертов окажутся неутешительными для соцсети, то есть компанию поймают на несоблюдении законодательства о защите персональных данных, то Clubhouse могут грозить "репрессивные меры".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
36
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 марта 2021, 02:25
|
12 марта 2021, 10:15
|
12 марта 2021, 06:35
|
14 марта 2021, 08:05
|
10 марта 2021, 22:30
|
13 марта 2021, 07:20
|
16 марта 2021, 05:55