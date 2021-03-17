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Во Франции началось расследование против Clubhouse

17 марта 2021, 17:40  •  36 • В мире
Французская организация по надзору за конфиденциальностью данных начала расследование против соцсети Clubhouse.
Против соцсети Clubhouse во Франции было начато расследование в связи с тем, как именно компания использует личные данные своих пользователей. В частности, как сообщают местные СМИ, расследованием занялась Французская организация по надзору за конфиденциальностью данных (CNIL).
"Расследование должно дать возможность подтвердить, действительно ли европейское законодательство о защите данных (RGPD) применимо к компании", - сообщается в пресс-релизе CNIL.
И если итоги исследования экспертов окажутся неутешительными для соцсети, то есть компанию поймают на несоблюдении законодательства о защите персональных данных, то Clubhouse могут грозить "репрессивные меры".

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