Во Франции началось расследование против Clubhouse

Французская организация по надзору за конфиденциальностью данных начала расследование против соцсети Clubhouse.

Против соцсети Clubhouse во Франции было начато расследование в связи с тем, как именно компания использует личные данные своих пользователей. В частности, как сообщают местные СМИ, расследованием занялась Французская организация по надзору за конфиденциальностью данных (CNIL).

"Расследование должно дать возможность подтвердить, действительно ли европейское законодательство о защите данных (RGPD) применимо к компании", - сообщается в пресс-релизе CNIL.

И если итоги исследования экспертов окажутся неутешительными для соцсети, то есть компанию поймают на несоблюдении законодательства о защите персональных данных, то Clubhouse могут грозить "репрессивные меры".