|
Во Франции мужчина захватил заложников в супермаркете
23 марта 2018, 16:54 • 34 • В мире
На юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете.
Сейчас на юге Франции вооруженный злоумышленник ворвался в один из крупных супермаркетов. Сообщается, что он захватил заложников. ЧП произошло во французском департаменте Од, информацию об этом передают местные СМИ.
"Сейчас полиция проводит спецоперацию в коммуне Треб”, - говорится в официальном сообщении полиции. Сейчас район оцеплен.
Подпишитесь на нас
34
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
18 марта 2018, 00:24
|
19 марта 2018, 21:54
|
19 марта 2018, 21:54
|
22 марта 2018, 08:24
|
18 марта 2018, 13:24
|
20 марта 2018, 17:24
|
22 марта 2018, 21:24