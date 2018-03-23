Во Франции мужчина захватил заложников в супермаркете

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На юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете.

Сейчас на юге Франции вооруженный злоумышленник ворвался в один из крупных супермаркетов. Сообщается, что он захватил заложников. ЧП произошло во французском департаменте Од, информацию об этом передают местные СМИ.

"Сейчас полиция проводит спецоперацию в коммуне Треб”, - говорится в официальном сообщении полиции. Сейчас район оцеплен.