Во Франции может быть введено чрезвычайное положение

В ходе столкновений протестующих со стражами правопорядка пострадали 409 человек

Решение Парижа повысить налог на горючее (на 6,5% на дизельное топливо и на 2,9% на бензин), спровоцировавшее протесты по всей Франции, вызвано следованием Парижа в фарватере экономической политики Германии, пишет германская пресса.

Берлин последовательно выступает за ослабление институтов социального обеспечения граждан в странах ЕС, и повышение французскими властями налога на горючее является как раз шагом в сторону урезания механизмов социального обеспечения. Это притом, что за последний год цены на бензин во Франции и так выросли почти на 15%, а на более популярное дизельное топливо – на 24%.

Демонстранты во Франции провели уже более 2 тыс. акций протеста, в которых приняли участие более 300 тыс. человек. Их лозунг: государство должно работать на простых людей, а не лоббистов. Значительная часть протестующих – люди от 40 лет и старше.

В ходе столкновений протестующих со стражами правопорядка пострадали уже 409 человек, 14 из них находятся в тяжелом состоянии. Протестующие блокируют дороги, парковки, автозаправки, между ними и водителями происходят драки с поножовщиной. Полиция применяет водомёты и шумовые гранаты. В стране возможно введение чрезвычайного положения.