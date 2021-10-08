Во Франции категорически отказались отдать место в Совбезе ООН Евросоюзу

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В Париже дали четкий и однозначный ответ

С недавних пор в европейских СМИ появилась информация о том, что Франция якобы намерена отдать свое место в Совете Безопасности ООН Европейскому союзу. В МИДе республики прокомментировали подобные сообщения.

Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон опроверг эту информацию, подчеркнув, что Франция никогда не откажется от своего места в СБ ООН в пользу ЕС.

"Я говорю четко: нет",

– отрезал Бон.

Он также добавил, что вхождение Франции в состав постоянных членов Совбеза является неотъемлемой частью ее суверенитета, который приносит пользу не только стране, но и всему Европейскому союзу в целом.

Напомним, что в состав постоянных членов Совета Безопасности ООН входят пять стран: Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. Ранее Париж уже опровергал сообщения о передаче членства. Тогда писали, что республика пойдет на такой шаг, если ЕС согласится с ее инициативой по созданию единой европейской армии. В ответ в Елисейском дворце заявили, что это место принадлежит только Франции, и отдавать его она не намерена.

Напомним, что в прошлом месяце от Брюсселя потребовали создать армию Евросоюза, чтобы самостоятельно обеспечивать безопасность в регионе, а также за его пределами. В частности, речь шла о возможных миссиях, которые не инициированы ООН или НАТО.