Во Франции ищут, кто "слил" разговор Путина и Макрона о Навальном

В МИД Франции заявили о недопустимости разглашения конфиденциальной информации, что было допущено недавно после встречи высокопоставленных политиков. В частности, речь идёт об утечке деталей беседы президентов России и Франции. Издание Le Monde ранее сообщило подробности, которые обсуждали Эммануэль Макрон и Владимир Путин.

По данным инсайдера, Путин якобы предлагал Макрону рассмотреть иные версии отравления Алексея Навального. Российский лидер отмечал, что следы отравления, предположительно, могут вести в Латвию.

В Кремле после скандальной публикации подчеркнули, что не верят в "слив" содержания разговора властями Пятой республики. В Кремле убеждены, что Елисейский дворец не мог сознательно, в нарушение дипломатических норм, передать запись разговора.

Во Франции, как оказалось, ведут расследование этого происшествия. В МИД страны заявили, что разглашение конфиденциальных сведений недопустимо.

Представитель министерства указал, что "диалог, который президент республики пожелал установить с Россией, направлен на решение всех вопросов, в том числе тех, которые касаются нашей безопасности, в духе откровенности и требовательности, и он продолжится в этом духе".