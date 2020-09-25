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Во Франции ищут, кто "слил" разговор Путина и Макрона о Навальном

25 сентября 2020, 03:20  •  85 • Политика
Во французском МИД заявили, что любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима, а потому ведётся расследование после публикации некоторых подробностей беседы Макрона и Путина. Ранее издание Le Monde со ссылкой на свои источники обнародовало детали переговоров лидеров России и Франции.
В МИД Франции заявили о недопустимости разглашения конфиденциальной информации, что было допущено недавно после встречи высокопоставленных политиков. В частности, речь идёт об утечке деталей беседы президентов России и Франции. Издание Le Monde ранее сообщило подробности, которые обсуждали Эммануэль Макрон и Владимир Путин.
По данным инсайдера, Путин якобы предлагал Макрону рассмотреть иные версии отравления Алексея Навального. Российский лидер отмечал, что следы отравления, предположительно, могут вести в Латвию.
В Кремле после скандальной публикации подчеркнули, что не верят в "слив" содержания разговора властями Пятой республики. В Кремле убеждены, что Елисейский дворец не мог сознательно, в нарушение дипломатических норм, передать запись разговора.
Во Франции, как оказалось, ведут расследование этого происшествия. В МИД страны заявили, что разглашение конфиденциальных сведений недопустимо.
Представитель министерства указал, что "диалог, который президент республики пожелал установить с Россией, направлен на решение всех вопросов, в том числе тех, которые касаются нашей безопасности, в духе откровенности и требовательности, и он продолжится в этом духе".

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