|
Во Франции ищут, кто "слил" разговор Путина и Макрона о Навальном
25 сентября 2020, 03:20 • 85 • Политика
Во французском МИД заявили, что любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима, а потому ведётся расследование после публикации некоторых подробностей беседы Макрона и Путина. Ранее издание Le Monde со ссылкой на свои источники обнародовало детали переговоров лидеров России и Франции.
В МИД Франции заявили о недопустимости разглашения конфиденциальной информации, что было допущено недавно после встречи высокопоставленных политиков. В частности, речь идёт об утечке деталей беседы президентов России и Франции. Издание Le Monde ранее сообщило подробности, которые обсуждали Эммануэль Макрон и Владимир Путин.
По данным инсайдера, Путин якобы предлагал Макрону рассмотреть иные версии отравления Алексея Навального. Российский лидер отмечал, что следы отравления, предположительно, могут вести в Латвию.
В Кремле после скандальной публикации подчеркнули, что не верят в "слив" содержания разговора властями Пятой республики. В Кремле убеждены, что Елисейский дворец не мог сознательно, в нарушение дипломатических норм, передать запись разговора.
Во Франции, как оказалось, ведут расследование этого происшествия. В МИД страны заявили, что разглашение конфиденциальных сведений недопустимо.
Представитель министерства указал, что "диалог, который президент республики пожелал установить с Россией, направлен на решение всех вопросов, в том числе тех, которые касаются нашей безопасности, в духе откровенности и требовательности, и он продолжится в этом духе".
85
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 сентября 2020, 09:55
|
21 сентября 2020, 07:40
|
18 сентября 2020, 06:20
|
18 сентября 2020, 17:20
|
19 сентября 2020, 02:30
|
22 сентября 2020, 02:55
|
19 сентября 2020, 19:55