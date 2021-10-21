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Во Франции догадались о цели контактов России с талибами*

21 октября 2021, 12:10  •  165 • Политика
Фото: Arne Immanuel Bänsch / dpa / www.globallookpress.com
Переговоры Кабула и Москвы не помогут новым афганским властям стать полноправным игроком на международной арене
Россия не торопится признавать "Талибан" (запрещенное в РФ террористическое движение) законной властью в Афганистане, но поддерживает с ним активные контакты. На это обратили внимание во Франции. По мнению местных аналитиков, Москва пытается извлечь для себя плюсы из сложившейся ситуации.
Накануне в Москве состоялись переговоры делегации талибов с представителями десяти стран, включая Россию, Китай, Пакистан, государств Центральной Азии и др. Озвученная вслух позиция Россия заключается в том, что мир будет готов признать новую власть в Кабуле легитимной, если талибы докажут свою приверженность правам человека и не позволят сделать Афганистан площадкой для подготовки террористических актов в отношении других стран.
"Российские власти хоть и ведут переговоры с талибами, движение которых запрещено в РФ уже многие годы, но не планируют пока признать их законным правительством Афганистана",
– такой вывод сделала французская Le Monde. При этом ее аналитики пришли к мнению, что, налаживая диалог с талибами и организуя подобные международные мероприятия, Москва преследует собственные интересы.
"С точки зрения России, такие переговоры должны закрепить за ней статус региональной державы, стремящейся к стабильности в Центральной Азии",
– говорится в статье. 
Ранее эксперты перечислили угрозы, с которыми может столкнуться Россия после переворота в Афганистане.

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