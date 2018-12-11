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Кнут и пряник: Что Макрон пообещал взбунтовавшейся Франции
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Во Франции чрезвычайное положение и мобилизация. В чью пользу?

11 декабря 2018, 17:09  •  213 • В мире
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране. В ответ профсоюзы объявили мобилизацию трудящихся. Кто стоит за растущими беспорядками?
Автор:
Покровский Александр
Трудно сразу припомнить, бывали ли в истории бунты столь же парадоксальные, как тот, что происходит ныне во Франции.
С одной стороны, вполне хаотичная толпа бушует на улицах, громя, поджигая и вступая в стычки с полицией. С другой стороны, в этом хаосе правые и левые радикалы не бьются друг с другом, как им положено, а вполне успешно объединяют свои массы-энергии и координируют свои действия.
С третьей стороны, подобного размаха демонстрациям вроде бы потребен некий управитель, центр, глава, хотя бы режиссер! Акции — а видно, что не спонтанные, не арабы с неграми автомобили в припадке злобы жгут — миллионных толп по всей Франции не могут никем не контролироваться. Но этот режиссер не проявляется, хотя бы в образе политической партии, которая возглавила бы протест. Или отдельного политика. Или хотя бы спецслужбы какой, пусть даже иностранной.
С четвертой стороны, после почти месяца протеста бунтующие толпы выставили наконец некую программу из 25 пунктов. Противоречивую, конечно, но далеко не бессмысленную. Но ведь чтобы ее сформулировать и выдвинуть, опять-таки нужен какой-то координационный центр. А его нет!
Наконец, с пятой стороны, видно, что требования разноплановые, то есть сведенные в один документ разными политическими силами. И при этом они сформулированы так, чтобы напрочь убить любые политические перспективы президента страны Эммануэля Макрона. Потому что исполнить их невозможно.
Э. Макрон. Фото: www.globallookpress.com
То, что Макрон мог, он сделал: выполнил первое и главное требование протеста — заморозить цены на бензин. Но нимало этим никого не успокоил. Скорее даже напротив: удовлетворенные умеренные от протестов отошли, зато их место в рядах «революционеров» заняли более радикальные элементы, которые малым удовлетворяться не собираются.
Макрон ответил закономерно...
Да, президент Франции ответил закономерно: обращением к нации, в котором объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране. Только одно важное «но»: он... не объявлял чрезвычайное экономическое и социальное положение во Франции! Он заявил о том, что такое положение в стране сложилось!
После чего декларировал что-то вроде частичной капитуляции перед мятежными толпами:
Мы сегодня вынуждены признать: я фактически объявляю о чрезвычайном экономическом положении в стране. Необходимо поддержать экономику, образование, ту молодежь, которая хочет учиться и жить свободными людьми. Мы хотим, чтобы Франция стала страной, где от плодов своего труда можно было жить достойно. Мы слишком медленно продвигались по этой дороге. Я требую от правительства и от парламента, чтобы они перестроили свою работу.

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