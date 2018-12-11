Во Франции чрезвычайное положение и мобилизация. В чью пользу?

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране. В ответ профсоюзы объявили мобилизацию трудящихся. Кто стоит за растущими беспорядками?

Автор:

Покровский Александр

Трудно сразу припомнить, бывали ли в истории бунты столь же парадоксальные, как тот, что происходит ныне во Франции.

С одной стороны, вполне хаотичная толпа бушует на улицах, громя, поджигая и вступая в стычки с полицией. С другой стороны, в этом хаосе правые и левые радикалы не бьются друг с другом, как им положено, а вполне успешно объединяют свои массы-энергии и координируют свои действия.

С третьей стороны, подобного размаха демонстрациям вроде бы потребен некий управитель, центр, глава, хотя бы режиссер! Акции — а видно, что не спонтанные, не арабы с неграми автомобили в припадке злобы жгут — миллионных толп по всей Франции не могут никем не контролироваться. Но этот режиссер не проявляется, хотя бы в образе политической партии, которая возглавила бы протест. Или отдельного политика. Или хотя бы спецслужбы какой, пусть даже иностранной.

С четвертой стороны, после почти месяца протеста бунтующие толпы выставили наконец некую программу из 25 пунктов. Противоречивую, конечно, но далеко не бессмысленную. Но ведь чтобы ее сформулировать и выдвинуть, опять-таки нужен какой-то координационный центр. А его нет!

Наконец, с пятой стороны, видно, что требования разноплановые, то есть сведенные в один документ разными политическими силами. И при этом они сформулированы так, чтобы напрочь убить любые политические перспективы президента страны Эммануэля Макрона. Потому что исполнить их невозможно.

Э. Макрон. Фото: www.globallookpress.com

То, что Макрон мог, он сделал: выполнил первое и главное требование протеста — заморозить цены на бензин. Но нимало этим никого не успокоил. Скорее даже напротив: удовлетворенные умеренные от протестов отошли, зато их место в рядах «революционеров» заняли более радикальные элементы, которые малым удовлетворяться не собираются.

Макрон ответил закономерно...

Да, президент Франции ответил закономерно: обращением к нации, в котором объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране. Только одно важное «но»: он... не объявлял чрезвычайное экономическое и социальное положение во Франции! Он заявил о том, что такое положение в стране сложилось!

После чего декларировал что-то вроде частичной капитуляции перед мятежными толпами: