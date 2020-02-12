Во фракции Зеленского рассказали о его хронической усталости

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что у украинского президента Владимира Зеленского проявляется хроническая усталость.

«Он (Зеленский. — RT) становится жёстче. У него хроническая усталость», — цитирует «СТРАНА.ua» Арахамию.

Глава фракции также выразил надежду, что украинский лидер не разочаруется в своей команде.

Ранее Зеленский заявил, что должность президента нравится ему ответственностью и возможностью помочь улучшить жизнь людей.