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Во фракции Зеленского рассказали о его хронической усталости
12 февраля 2020, 23:09 • 96 • Украина
Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что у украинского президента Владимира Зеленского проявляется хроническая усталость.
Reuters
«Он (Зеленский. — RT) становится жёстче. У него хроническая усталость», — цитирует «СТРАНА.ua» Арахамию.
Глава фракции также выразил надежду, что украинский лидер не разочаруется в своей команде.
Ранее Зеленский заявил, что должность президента нравится ему ответственностью и возможностью помочь улучшить жизнь людей.
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