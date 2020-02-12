Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Матвиенко предложила отнести Байкал к «федеральным территориям»
Леонид Кравчук: «Никому нельзя верить!»
Есть вариант получше: Политолог предложил Украине и США "сделку века"
В день годовщины "Минска" прошло заседание контактной группы
Главная / Украина

Во фракции Зеленского рассказали о его хронической усталости

12 февраля 2020, 23:09  •  96 • Украина
Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что у украинского президента Владимира Зеленского проявляется хроническая усталость.
 
Reuters
 

«Он (Зеленский. — RT) становится жёстче. У него хроническая усталость», — цитирует «СТРАНА.ua» Арахамию.

Глава фракции также выразил надежду, что украинский лидер не разочаруется в своей команде.

Ранее Зеленский заявил, что должность президента нравится ему ответственностью и возможностью помочь улучшить жизнь людей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
12 февраля 2020, 10:09
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
12 февраля 2020, 23:09
Гончарук назвал причину задержки эвакуации украинцев из Китая
12 февраля 2020, 16:54
Смена поводыря
12 февраля 2020, 16:54
Фонд Сороса – спонсор Генпрокуратуры Украины
12 февраля 2020, 10:09
В ожидании перемирия: почему Киев за пять лет не выполнил условия «Минска-2»
12 февраля 2020, 16:39
Депутату Рады вручили подозрение по делу об угрозах Зеленскому
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 февраля 2020, 23:24
Субъектная реальность: регионы ответят за нацпроекты
12 февраля 2020, 23:24
"Журналист" готов с сотрудничать с ИГ, лишь бы против России? (Сыворотка Пр...
12 февраля 2020, 23:24
Путин указал на необходимость обеспечения финансирования инвестпланов
12 февраля 2020, 23:24
Матвиенко предложила отнести Байкал к «федеральным территориям»
12 февраля 2020, 23:24
Госдума рассмотрит постановление о назначении Гордеева на должность вице-спикера
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2020, 03:54
«Да, я слушаю... С кем вы говорите? С Путиным»
10 февраля 2020, 09:24
«Крах системы»: в Польше не исключили последствий для НАТО в случае развала СНВ-III
11 февраля 2020, 05:09
Почему Лукашенко проиграл Путину. "Звериное чутьё" и ставка на США не помогли
08 февраля 2020, 18:39
"Фашистская авиационная мафия": Израиль пытался повторить "крушение иранского "Боинга" - Баранец
09 февраля 2020, 01:09
"Нехватка воды, еды, предприятия умрут": Украинец посулил Крыму упадок уже в этом году
06 февраля 2020, 17:54
"Срыв покровов продолжается", или "Субмарины Путина со смертоносным оружием "залегли" у берегов США"
10 февраля 2020, 09:39
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.