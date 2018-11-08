Во Флоренции умер организатор «Бульдозерной выставки»

Один из самых известных представителей неофициального советского искусства - художник Оскар Рабин - скончался накануне открытия своей персональной выставки во Флоренции.

В Италии, накануне открытия своей выставки скончался один из самых известных представителей неофициального советского искусства Оскар Рабин. Художник был одним из тех, кто организовал «Бульдозерную выставку» - картины художников, выставленные на окраине Москвы, власти давили с помощью строительной техники.

Рабин скончался на 91-м году жизни в больнице во Флоренции, куда он приехал для открытия своей персональной выставки. На выставке будет присутствовать российский посол в Ватикане, бывший министр культуры РФ Александр Авдеев. Сообщается, что у художника случился сердечный приступ.

Известность Рабину принесла «Бульдозерная выставка», одним из организаторов которой он стал. Это выставка неофициальных художников на окраине Москвы в 1974 году была советскими властями буквально раздавлена с помощью бульдозеров.

Рабин был лишен советского гражданства в 1978 году и с тех пор жил во Франции.

О смерти художника сообщило в посольстве РФ в Ватикана, передает РИА Новости.