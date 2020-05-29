Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
"Германия нанесла удар в лицо украинцам": Немецкий министр потребовала...
Российские "Буки" выстрелили рядом с США. И это не совпадение, а план
Удар молнии в Карслруэ, или Конец европейской солидарности
Главная / В мире

Во дворце было нельзя: Меган Маркл "на свободе" наслаждается любимой едой

29 мая 2020, 18:55  •  75 • В мире
Инсайдеры сообщают, что супруга принца Гарри Меган Маркл после переезда в США вновь пристрастилась к своей любимой еде. Дело в том, что некоторые продукты в Букингемском дворце нельзя подавать к столу, поэтому герцогине приходилось страдать без излюбленного блюда.
Оказывается, больше всего на свете Меган Маркл любит курицу по-филиппински. Это блюдо отличается обилием лука и чеснока, а на эти ингредиенты при дворе британской королевы наложен строгий запрет.
Кстати, то же самое касается морепродуктов: как рассказала "Экспресс газета", королевские повара никогда не готовят мидии и креветки, так как считается, что они несут в себе высокую угрозу отравления.
Теперь же, после сложения с себя королевских обязанностей и переезда с мужем и сыном в США, Меган может позволить себе всё что угодно. Поэтому снова пристрастилась к своей любимой пряной курочке по-филиппински.
Рецептом блюда герцогиня Сассекская делилась уже не раз. По её словам, порезанную на кусочки курицу нужно обжарить, а затем, смешав с чесноком, вином и соевым соусом, тушить, пока мясо не начнёт отваливаться от костей.
А пока Меган наслаждается вкусной едой, Кейт Миддлтон изнемогает от свалившихся на неё обязанностей, которые приходится выполнять после отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий. "Она всего этого не хочет", - рассказала о Миддлтон её подруга.
Кейт, по её словам, сильно устаёт и чувствует себя в ловушке. Герцогиня Кембриджская стала более нервной. Из-за постоянных переработок она даже "впала в ярость".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
29 мая 2020, 05:55
"Россию назначили убийцей этого самолёта": Баранец рассказал о русской наивности в деле MH17
29 мая 2020, 09:50
«Вложил немало средств в Великобританию»: RT нашёл у Евгения Чичваркина ещё один дом в Лондоне
29 мая 2020, 11:55
"Извините, но на вечеринку невидимок вы опоздали": Русский бомбардировщик высмеяли на Западе
29 мая 2020, 09:55
"Арктический душ" для Европы? Писатель оценил русские учения на Севере
29 мая 2020, 16:55
"По нам стреляют из вертолётов": Украинский журналист напомнил Киеву о забытых 18 трупах
29 мая 2020, 01:55
NASA задумало для Тома Круза космическую миссию. На этот раз точно невыполнима?
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 мая 2020, 00:55
COVID спутал Путину карты, провалив «масштабное вторжение» на Украину и Прибалтику
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на сло...
29 мая 2020, 05:55
"Россию назначили убийцей этого самолёта": Баранец рассказал о русской наив...
29 мая 2020, 03:55
Гиркин дал себя допросить по делу MH17: Показания будут использованы против России - ...
29 мая 2020, 05:55
Русофобская пропаганда Украины нашла «союзника» в РФ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 мая 2020, 05:55
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – Sohu
28 мая 2020, 02:55
"Ближайшие соратники": Депутат-единоросс объяснил, кто и как "распнёт" Путина
22 мая 2020, 23:55
"Русские, очнитесь, у вас из-под ног страну выдергивают": На Кавказе уже всё понимали - Зюганов
23 мая 2020, 08:55
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на провокацию
23 мая 2020, 21:28
Зеленский ни разу не назвал имя Олеся Бузины. Но кое-что произошло.
27 мая 2020, 00:55
"Германия нанесла удар в лицо украинцам": Немецкий министр потребовала снять санкции с России
25 мая 2020, 08:55
Иначе война: После «порохоботского» шабашав Киеве у Зеленского два выхода
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.