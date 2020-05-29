|
Во дворце было нельзя: Меган Маркл "на свободе" наслаждается любимой едой
29 мая 2020, 18:55 • 75 • В мире
Инсайдеры сообщают, что супруга принца Гарри Меган Маркл после переезда в США вновь пристрастилась к своей любимой еде. Дело в том, что некоторые продукты в Букингемском дворце нельзя подавать к столу, поэтому герцогине приходилось страдать без излюбленного блюда.
Оказывается, больше всего на свете Меган Маркл любит курицу по-филиппински. Это блюдо отличается обилием лука и чеснока, а на эти ингредиенты при дворе британской королевы наложен строгий запрет.
Кстати, то же самое касается морепродуктов: как рассказала "Экспресс газета", королевские повара никогда не готовят мидии и креветки, так как считается, что они несут в себе высокую угрозу отравления.
Теперь же, после сложения с себя королевских обязанностей и переезда с мужем и сыном в США, Меган может позволить себе всё что угодно. Поэтому снова пристрастилась к своей любимой пряной курочке по-филиппински.
Рецептом блюда герцогиня Сассекская делилась уже не раз. По её словам, порезанную на кусочки курицу нужно обжарить, а затем, смешав с чесноком, вином и соевым соусом, тушить, пока мясо не начнёт отваливаться от костей.
А пока Меган наслаждается вкусной едой, Кейт Миддлтон изнемогает от свалившихся на неё обязанностей, которые приходится выполнять после отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий. "Она всего этого не хочет", - рассказала о Миддлтон её подруга.
Кейт, по её словам, сильно устаёт и чувствует себя в ловушке. Герцогиня Кембриджская стала более нервной. Из-за постоянных переработок она даже "впала в ярость".
75
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 мая 2020, 05:55
|
28 мая 2020, 02:55
|
22 мая 2020, 23:55
|
23 мая 2020, 08:55
|
23 мая 2020, 21:28
|
27 мая 2020, 00:55
|
25 мая 2020, 08:55