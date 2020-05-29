Во дворце было нельзя: Меган Маркл "на свободе" наслаждается любимой едой

Оказывается, больше всего на свете Меган Маркл любит курицу по-филиппински. Это блюдо отличается обилием лука и чеснока, а на эти ингредиенты при дворе британской королевы наложен строгий запрет.

Кстати, то же самое касается морепродуктов: как рассказала "Экспресс газета", королевские повара никогда не готовят мидии и креветки, так как считается, что они несут в себе высокую угрозу отравления.

Теперь же, после сложения с себя королевских обязанностей и переезда с мужем и сыном в США, Меган может позволить себе всё что угодно. Поэтому снова пристрастилась к своей любимой пряной курочке по-филиппински.

Рецептом блюда герцогиня Сассекская делилась уже не раз. По её словам, порезанную на кусочки курицу нужно обжарить, а затем, смешав с чесноком, вином и соевым соусом, тушить, пока мясо не начнёт отваливаться от костей.

А пока Меган наслаждается вкусной едой, Кейт Миддлтон изнемогает от свалившихся на неё обязанностей, которые приходится выполнять после отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий. "Она всего этого не хочет", - рассказала о Миддлтон её подруга.

Кейт, по её словам, сильно устаёт и чувствует себя в ловушке. Герцогиня Кембриджская стала более нервной. Из-за постоянных переработок она даже "впала в ярость".