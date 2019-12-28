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Во что Зеленский превратит Украину в 2020-м: Вся власть - сатрапам, а земля - олигархам

28 декабря 2019, 04:09  •  15 • В России

Киев уже потрясают новые схватки толпы с полицией. Это пока еще не третий майдан, но неизвестно, чем все закончится в следующем году. Ведь бузят люди против новой реформы Зеленского, который покусился на святое для любого украинца (да и русского тоже) - на землю. Жирные черноземы Украины - последнее, что осталось у этой страны, - решено распродать.

Запущена и не менее глобальная реформа - новое переустройство Украины - децентрализация.

«КП» попыталась разобраться в этом вместе с Вадимом КОЛЕСНИЧЕНКО - бывшим депутатом Верховной рады, живущим сейчас в Крыму.

ЛУЧШЕ РАЗДЕЛИТЬ, ЧЕМ РАЗВАЛИТСЯ САМО

Проект децентрализации уже в Верховной раде - на рассмотрении депутатов. Украину предлагается разделить на 8 - 12 округов вместо сегодняшних 25 областей. И передать в них власть и природные ресурсы местному самоуправлению. Но в каждом округе вводится должность префекта, этакого «сборщика дани при киевском князе» - сатрапа, который будет назначаться президентом Украины и контролировать свой регион.

По конституции Украина - унитарное государство - цельное и неделимое. Хотя на самом деле - лоскутная, запад не похож на юг или восток. Это противоречие и раздирает Украину.

Поэтому на Украине давно собирались провести федерализацию. И Вадим Колесниченко участвовал в разработке этой реформы. По его мнению, если бы федерализацию провели вовремя, она спасла бы Украину от ухода Крыма и войны в Донбассе.

- Тема федерализации или децентрализации Украины зрела очень давно, - говорит «КП» Колесниченко. - Первым о ней вообще заговорил известный украинский националист Вячеслав Черновол сразу после распада СССР. И тогда смысл децентрализации был в сохранении западноукраинской идентичности, отделение ее от востока Украины.

- Что тогда собирались сделать?

- Разделить Украину на 5 - 12 территорий исходя из этно-истории. Это позволило бы сохранить ментальность людей и стабильность в стране. Было понимание, что Украину не склеить унитарно - слишком разные в ней оказались регионы, языки, люди. Сложно держать их в одной узде из Киева. В 2006 - 2007 годах была попытка провести такой эксперимент. Я был его соавтором. Но реформу свернули.

ДОВЕСТИ НАСЕЛЕНИЕ ДО 20 МИЛЛИОНОВ

Но теперь главными противниками федерализации Украины оказались те, кто при развале СССР за нее ратовал, - западенцы, движущая сила всех майданов. Колесниченко объяснил, почему:

- Еще Ющенко перераспределял деньги так - забирал их с юго-востока и отдавал на Западную Украину - «своим», на школы, детсады, дороги. А в Донецке и Луганске школы были с уличными туалетами. Но и Янукович продолжил забрасывание деньгами запада. Мол, «Украину нужно сшивать». Надеялся купить лояльность западенцев.

- Лояльность националистов - залог успешного президентства на Украине? Почему тогда Зеленский решил сделать поперек?

- У него несколько задач. Первая - политическая. Его не беспокоит вопрос государственного устройства Украины. Ему нужно снять напряжение в стране. Поэтому сразу после встречи с Путиным, Макроном и Меркель в Париже он и внес проект децентрализации. Чем, по сути, перечеркнул и Минские соглашения, и итоги Парижа. Этим он решил успокоить националистов на Украине - никакого особого статуса Донбасса не будет. А будет мир на его условиях и потом, как говорят его соратники, - «фильтрационные лагеря» в Донбассе.

А Макрону и Меркель Зеленский вместо особого статуса Донбасса предъявит эту самую децентрализацию.

Зеленского не беспокоит вопрос государственного устройства Украины. Ему нужно снять напряжение в странеФото: REUTERS

- Вторая задача?

- Довести население Украины до 20 миллионов (сейчас официально - 42 миллиона, а реально - около 30. - Ред.) любыми способами - выдавливанием в эмиграцию, снижением уровня рождаемости. И сокращение бюрократического аппарата за счет упрощения системы управления чуть ли не вполовину. Это будет колоссальная экономия бюджета! И тогда Украина как третьесортная аграрная страна могла бы существовать без внешней помощи.

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Самое интересное - в проекте закона о децентрализации пока нет самого главного - на какие куски разделят Украину. Колесниченко говорит, что при прошлых попытках федерализации предполагалось, что появятся такие области: Западная Украина, Слобожанщина, Юг, Центр, Донбасс...

Но теперь, после самоотделения Донбасса и ухода Крыма, власти в Киеве панически боятся сепаратизма. И потому ни за что не согласятся на деление территорий по этническому признаку. Наоборот, сегодня все неукраинское население пытаются переформатировать в «украинцев». Один «языковой закон» чего стоит.

Возможно, главная задача децентрализации, по Зеленскому, скрыта как раз в этом:

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- Я думал, как они будут новые округа нарезать? - говорит Колесниченко. - А вот как! Территории с румынским, венгерским и польским населением в отдельные округа выделять не будут. Они обязательно уравновесят их украинским населением. Например, русинское и венгерское Закарпатье свяжут с западноукраинским Львовом.

Поэтому и Донбасс они не хотят брать обратно. 3 - 5 миллионов человек, которые там живут, могут резко изменить картину голосования на любых выборах.

То есть «великоукраинская» идея «одна нация - один народ» никуда не делась. Просто ее воплотить решили по-хуторянски хитрее.

Территории с румынским, венгерским и польским населением в отдельные округа выделять не будут. Они обязательно уравновесят их украинским населениемФото: ТАСС

- Не всем это понравится, особенно в приграничье Украины с Европой.

- А тут возникает третья причина децентрализации. Эта реформа ничем не грозит нынешней власти, но зато год-два о ней можно будет болтать на ток-шоу и докладывать делегациям из Европы.

ПОСЛЕДНЯЯ СХЕМА, ЧТОБЫ КОЛОССАЛЬНО ЗАРАБОТАТЬ

По времени с децентрализацией на Украине совпадет и распродажа земли. Запрет на продажу черноземов действовал в этой стране с 2002 года. Но с осени 2020 года землю в личную собственность смогут приобретать все физические и юридические лица. Иностранцы - пока только наследовать. Но это для них - лишь первая лазейка. Вторая - землю могут купить иностранцы-арендаторы, которые не менее 3 лет ее обрабатывали. Всем прочим иностранцам придется подождать до 2024 года. Если к тому времени что-то останется, кроме оврагов. По мнению Колесниченко, «все уже украдено до нас»:

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- На самом деле 2/3 земли на Украине уже в частных руках украинских олигархов. Борьба идет только за то, чтобы именно они продали эту землю, а не кто-то другой. Гектар пахотной земли они выставляют за 1500 долларов, а в Европе он стоит от 10 тысяч долларов. Представляете, какая маржа? Они же сейчас борются не с продажей земли, а за возможность получить доступ к этому пирогу! А народ держат за быдло. Если кто-то не захочет продавать, придут парни с битами. Как только обнародовали стоимость этой земли, все сразу стало понятно - зачем этот закон.

Верховная рада после жарких споров все же приняла приняла скандальную земельную реформу. Фото: Петр Сивков/ТАСС

Земля - невосполняемый ресурс, ею нельзя торговать. Но здесь знаменитые на весь мир черноземы - последняя схема, на которой на Украине еще можно будет колоссально заработать.

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