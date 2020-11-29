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Во что обошлось Киеву создание собственной церкви?

29 ноября 2020, 20:15  •  247 • Украина

Сообщается, что опрос проводился с 1 по 8 октября. Количество участников составило чуть более 2 тысяч человек.

Обсуждая исследование, украинские СМИ акцентировали внимание на увеличении числа приверженцев Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в результате церковной реформы бывшего президента Петра Порошенко. Согласно данным опроса, количество респондентов, причисливших себя к ПЦУ составило около 30%, и, по сравнению с прошлогодними исследованиями, увеличилось на 10%. Среди опрошенных более 20% назвали себя последователями канонической Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) и почти 45% отказались выбирать церковь и ответили, что являются «просто православными».

На фоне того, что в ПЦУ, не без помощи властей Украины, увеличивается число прихожан, в исследовании приводятся и другие цифры. По данным опроса, около 80% верующих ПЦУ проживают в центре и в западной части Украины. В свою очередь, прихожане УПЦ МП в основном живут в восточных регионах. Что касается Одессы и других южных областей, в них большинство участников не причислили себя к той или иной церкви.

Резюмируя, существующая в стране разница ценностей населения в зависимости от места его проживания – юг, запад, восток или центр Украины – распространяется и на церковную жизнь.

Еще одним выводом, который приводит исследование, стало снижение авторитета к институту церкви. Согласно опросу, после государственного переворота уменьшилось число тех, кто считает, что церковь играет положительную роль в жизни страны: с 53% до 40%. Также, по данным отчета, в западных регионах церкви доверяют 83%, на востоке – всего 47%.

Примечательно, среди священнослужителей самый высокий рейтинг доверия украинского населения получил Папа римский Франциск (45%). По мнению экспертов, главной причиной, из-за которой глава Католической церкви опередил в популярности православных епископов, стал церковный раскол.

Таким образом, несмотря на то, что количество прихожан Православной церкви Украины растет, для украинского руководства, добивавшегося отделения от РПЦ, есть и обратная сторона. Сторона, которая говорит, что ценой томоса об автокефалии стал усилившийся раскол на западную и восточную Украину и подрыв доверия украинского населения к институту православной веры.

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