В пятницу, 17 июля, состоялось важное для казаков событие, которое можно смело назвать историческим: в здании Всероссийского казачьего общества было подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве и взаимодействии между СКВРиЗ и ВсКО.

Фото: Всероссийское казачье общество

Казаки всегда стояли на страже государственности, веры православной и традиционных семейных ценностей. И это соглашение станет дополнительным инструментом для консолидации казачьих обществ и объединений.

Такое произошло впервые с 1980-х годов, примечательно, что документ был подписан ручкой телеканала Царьград.

Фото: Всероссийское казачье общество

Как отметил атаман ВсКО Николай Долуда, соглашение соответствует духу времени и политике государства в отношении казачества в настоящее время.

В свою очередь Верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Дьяконов подчеркнул, что благодаря данному соглашению в разных сферах деятельности организаций будет налажено равноправное сотрудничество.

Документ устранит перекосы во многих аспектах взаимоотношений между ВсКО и СКВРиЗ, ведь цели и задачи, стоящие перед казаками, во многом совпадают.