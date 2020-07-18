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Во благо страны, веры и семьи: Подписано историческое соглашение
18 июля 2020, 03:00 • 64 • Политика
Атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Николай Долуда и Верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья (СКВРиЗ) Николай Дьяконов подписали историческое соглашение.
В пятницу, 17 июля, состоялось важное для казаков событие, которое можно смело назвать историческим: в здании Всероссийского казачьего общества было подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве и взаимодействии между СКВРиЗ и ВсКО.
Фото: Всероссийское казачье общество
Казаки всегда стояли на страже государственности, веры православной и традиционных семейных ценностей. И это соглашение станет дополнительным инструментом для консолидации казачьих обществ и объединений.
Такое произошло впервые с 1980-х годов, примечательно, что документ был подписан ручкой телеканала Царьград.
Фото: Всероссийское казачье общество
Как отметил атаман ВсКО Николай Долуда, соглашение соответствует духу времени и политике государства в отношении казачества в настоящее время.
В свою очередь Верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Дьяконов подчеркнул, что благодаря данному соглашению в разных сферах деятельности организаций будет налажено равноправное сотрудничество.
Документ устранит перекосы во многих аспектах взаимоотношений между ВсКО и СКВРиЗ, ведь цели и задачи, стоящие перед казаками, во многом совпадают.
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