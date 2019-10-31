«Внутриполитический фактор»: в конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7

Комитет по иностранным делам палаты представителей США принял резолюцию против возвращения России в формат G7. Теперь за документ будут голосовать остальные члены нижней палаты американского парламента. В тексте отмечается, что запрет на присоединение Москвы к «семёрке» должен распространяться до тех пор, пока РФ «не будет уважать территориальную целостность своих соседей». Стоит отметить, что документ не имеет юридической силы и лишь отражает мнение конгрессменов. 44 из 45 подписавших резолюцию парламентариев — демократы. Необходимость в её принятии обосновывается в том числе тем, что Дональд Трамп может пригласить Владимира Путина в США на саммит G7 в 2020 году. Эксперты полагают, что принятая резолюция — не более чем пиар-ход, носящий внутриполитический характер и направленный против главы Белого дома.

Комитет по иностранным делам палаты представителей США единогласно принял резолюцию против присоединения России к формату G7. Согласно тексту документа, конгрессмены выступают за продолжение действия этого запрета до тех пор, пока Москва не начнёт «уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться демократических стандартов».

«Вынесено решение о том, что палата представителей... призывает лидеров стран «группы семи» выступать против возвращения России, пока она не прекратит оккупацию всех территорий, подпадающих под суверенитет Украины — в том числе Крыма — и не прекратит свои посягательства на демократии по всему миру; а также не одобряет включение России в работу предстоящих саммитов «группы семи» до тех пор, пока она не станет уважать территориальную целостность соседних стран и соблюдать стандарты демократических обществ», — говорится в тексте.

Напомним, в формат G7 входят США, Франция, Германия, Великобритания, Япония, Канада и Италия, а также Евросоюз в качестве наблюдателя. В 1998 году для участия в саммитах была приглашена Россия — тогда объединение стало называться G8. Однако после воссоединения России и Крыма в 2014 году Москву перестали приглашать на совместные саммиты и формат вернулся к «большой семёрке».

По словам автора документа, демократа Альбио Сайреса, резолюцию поддержали все члены комитета единогласно. Теперь по ней должна проголосовать палата представителей в целом. Стоит отметить, что резолюции не имеют юридической силы и лишь отражают настроение конгрессменов.

«Нельзя допускать Россию к участию в «группе семи», пока она продолжает незаконно оккупировать территории на востоке Украины, дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и совершать многочисленные нарушения прав человека», — написал Сайрес в Twitter.

Russia must not be allowed to participate in the G7 while they continue to illegally occupy parts of Eastern Ukraine, destabilize the Middle East, and commit numerous human rights abuses. — Albio Sires (@RepSires) October 30, 2019

В ответ на подобные обвинения российские власти неоднократно отмечали, что Москва не участвует в конфликтах на Украине. Так, в минских договорённостях и резолюции Совбеза ООН сторон конфликта две — Киев и самопровозглашённые республики Донбасса. Крым же воссоединился с Россией по итогам законного референдума в 2014 году, на котором «за» проголосовали свыше 96% жителей полуострова.

«Идёт внутриполитическая борьба»

В принятой резолюции указано, что она была составлена в том числе в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа о намерении пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году.

Примечательно, что 44 из 45 конгрессменов, поставивших свою подпись под документом, — демократы, находящиеся в оппозиции по отношению к Трампу. Поэтому, по мнению экспертов, эта резолюция скорее носит внутриполитический характер и демонстрирует межпартийную борьбу в США.

«Эта резолюция — пиар-ход, политический жест против Дональда Трампа. Наши американские коллеги могут с тем же успехом принимать резолюцию против включения России в состав Соединённых Штатов. Но никто не спросил у нашей страны, хотим мы туда или нет», — отметил в беседе с RT доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин напомнил, что оппозиция резко выступила против идеи Трампа об участии России в саммите G7.

«Идея Трампа была простая. Но сегодня в США идёт внутриполитическая борьба. Внутриполитический фактор сейчас доминирующий. Идея была озвучена, а после этого против Трампа высказался не только истеблишмент, но и ряд европейских государств», — сказал он RT.

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Блохин назвал принятую комитетом палаты представителей резолюцию «политическим и символическим жестом». При этом сама идея по возвращению России в этот формат объясняется тем, что роль Москвы незаменима в вопросах обсуждения и решения глобальных проблем, пояснил эксперт.

«Нашу страну нужно подключать к столу переговоров, вести с нами диалог. То есть глобальные проблемы современно политики невозможно решить без такого ключевого игрока как Россия. И хотят Соединённые Штаты или нет, они всё равно ведут с нами диалог. Легче будет, если Россия вернётся в формат G8», — подчеркнул аналитик.

О том, что принятие подобных резолюций особо не влияет на российско-американские отношения, в разговоре с RT сказал и член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.

«Президенту дают понять, что с ним категорически не согласны. Дальше он может либо публично объявить войну конгрессу, либо просто развести руками и согласиться. Это абсолютно американская история, не имеющая никакого отношения к реальным российско-американским отношениям, внутриполитическая драка», — заявил сенатор.

«Трамп плевать хотел на мнение конгресса»

Стоит напомнить, что Сайрес фигурирует и в других документах палаты представителей, имеющих антироссийский характер. В частности, он подписал резолюцию, в которой Россия признаётся ответственной за инцидент в Солсбери с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией.

Подпись Сайреса стоит и под законопроектом, запрещающим въезд в США тех, кто «работал от имени России, чтобы поддержать силы безопасности Венесуэлы». Этот документ призывает Госдепартамент оценить сотрудничество между Москвой и Каракасом в свете «угрозы, которую оно представляет для стран Западного полушария».

Сайрес также подписывал законопроект под условным названием «Нет» России в G7». В рамках него предлагается запретить использование федерального бюджета на любые цели, способствующие возвращению России в организацию или даже простого её участие в саммитах.

В России отмечали, что для страны возвращение в организацию не является самоцелью и куда важнее участие Москвы в более репрезентативном формате — G20. Тем не менее российская сторона выступает за любые площадки для диалога. Так, в начале сентября Путин заявил, что Москва поддержала бы приезд лидеров G7 в РФ.

«В своё время (в 2014 году. — RT) очередная «восьмёрка» должна была состояться в России. Мы открыты. Если наши партнёры хотят к нам приехать, мы будем рады. Не мы же её отложили, а наши партнёры», — говорил Путин.

По мнению Мирзаяна, эта резолюция не повлияет на позицию Трампа о том, приглашать ли Путина на саммит 2020 года (который пройдёт в США) или нет.