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«Внутриполитический фактор»: в конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7

31 октября 2019, 13:39  •  24 • Украина
Комитет по иностранным делам палаты представителей США принял резолюцию против возвращения России в формат G7. Теперь за документ будут голосовать остальные члены нижней палаты американского парламента. В тексте отмечается, что запрет на присоединение Москвы к «семёрке» должен распространяться до тех пор, пока РФ «не будет уважать территориальную целостность своих соседей». Стоит отметить, что документ не имеет юридической силы и лишь отражает мнение конгрессменов. 44 из 45 подписавших резолюцию парламентариев — демократы. Необходимость в её принятии обосновывается в том числе тем, что Дональд Трамп может пригласить Владимира Путина в США на саммит G7 в 2020 году. Эксперты полагают, что принятая резолюция — не более чем пиар-ход, носящий внутриполитический характер и направленный против главы Белого дома.
 
Reuters © Carlos Barria
 

Комитет по иностранным делам палаты представителей США единогласно принял резолюцию против присоединения России к формату G7. Согласно тексту документа, конгрессмены выступают за продолжение действия этого запрета до тех пор, пока Москва не начнёт «уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться демократических стандартов».

«Вынесено решение о том, что палата представителей... призывает лидеров стран «группы семи» выступать против возвращения России, пока она не прекратит оккупацию всех территорий, подпадающих под суверенитет Украины — в том числе Крыма — и не прекратит свои посягательства на демократии по всему миру; а также не одобряет включение России в работу предстоящих саммитов «группы семи» до тех пор, пока она не станет уважать территориальную целостность соседних стран и соблюдать стандарты демократических обществ», — говорится в тексте.

Напомним, в формат G7 входят США, Франция, Германия, Великобритания, Япония, Канада и Италия, а также Евросоюз в качестве наблюдателя. В 1998 году для участия в саммитах была приглашена Россия — тогда объединение стало называться G8. Однако после воссоединения России и Крыма в 2014 году Москву перестали приглашать на совместные саммиты и формат вернулся к «большой семёрке».

По словам автора документа, демократа Альбио Сайреса, резолюцию поддержали все члены комитета единогласно. Теперь по ней должна проголосовать палата представителей в целом. Стоит отметить, что резолюции не имеют юридической силы и лишь отражают настроение конгрессменов.

«Нельзя допускать Россию к участию в «группе семи», пока она продолжает незаконно оккупировать территории на востоке Украины, дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и совершать многочисленные нарушения прав человека», — написал Сайрес в Twitter.

Russia must not be allowed to participate in the G7 while they continue to illegally occupy parts of Eastern Ukraine, destabilize the Middle East, and commit numerous human rights abuses.

— Albio Sires (@RepSires) October 30, 2019

В ответ на подобные обвинения российские власти неоднократно отмечали, что Москва не участвует в конфликтах на Украине. Так, в минских договорённостях и резолюции Совбеза ООН сторон конфликта две — Киев и самопровозглашённые республики Донбасса. Крым же воссоединился с Россией по итогам законного референдума в 2014 году, на котором «за» проголосовали свыше 96% жителей полуострова.

«Идёт внутриполитическая борьба» 

В принятой резолюции указано, что она была составлена в том числе в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа о намерении пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году.

Примечательно, что 44 из 45 конгрессменов, поставивших свою подпись под документом, — демократы, находящиеся в оппозиции по отношению к Трампу. Поэтому, по мнению экспертов, эта резолюция скорее носит внутриполитический характер и демонстрирует межпартийную борьбу в США.

«Эта резолюция — пиар-ход, политический жест против Дональда Трампа. Наши американские коллеги могут с тем же успехом принимать резолюцию против включения России в состав Соединённых Штатов. Но никто не спросил у нашей страны, хотим мы туда или нет», — отметил в беседе с RT доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин напомнил, что оппозиция резко выступила против идеи Трампа об участии России в саммите G7.

«Идея Трампа была простая. Но сегодня в США идёт внутриполитическая борьба. Внутриполитический фактор сейчас доминирующий. Идея была озвучена, а после этого против Трампа высказался не только истеблишмент, но и ряд европейских государств», — сказал он RT.

  • © Win McNamee/Getty Images/AFP

Блохин назвал принятую комитетом палаты представителей резолюцию «политическим и символическим жестом». При этом сама идея по возвращению России в этот формат объясняется тем, что роль Москвы незаменима в вопросах обсуждения и решения глобальных проблем, пояснил эксперт.

«Нашу страну нужно подключать к столу переговоров, вести с нами диалог. То есть глобальные проблемы современно политики невозможно решить без такого ключевого игрока как Россия. И хотят Соединённые Штаты или нет, они всё равно ведут с нами диалог. Легче будет, если Россия вернётся в формат G8», — подчеркнул аналитик.

О том, что принятие подобных резолюций особо не влияет на российско-американские отношения, в разговоре с RT сказал и член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.

«Президенту дают понять, что с ним категорически не согласны. Дальше он может либо публично объявить войну конгрессу, либо просто развести руками и согласиться. Это абсолютно американская история, не имеющая никакого отношения к реальным российско-американским отношениям, внутриполитическая драка», — заявил сенатор.

«Трамп плевать хотел на мнение конгресса»

 

Стоит напомнить, что Сайрес фигурирует и в других документах палаты представителей, имеющих антироссийский характер. В частности, он подписал резолюцию, в которой Россия признаётся ответственной за инцидент в Солсбери с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией.

Подпись Сайреса стоит и под законопроектом, запрещающим въезд в США тех, кто «работал от имени России, чтобы поддержать силы безопасности Венесуэлы». Этот документ призывает Госдепартамент оценить сотрудничество между Москвой и Каракасом в свете «угрозы, которую оно представляет для стран Западного полушария».

Сайрес также подписывал законопроект под условным названием «Нет» России в G7». В рамках него предлагается запретить использование федерального бюджета на любые цели, способствующие возвращению России в организацию или даже простого её участие в саммитах.

В России отмечали, что для страны возвращение в организацию не является самоцелью и куда важнее участие Москвы в более репрезентативном формате — G20. Тем не менее российская сторона выступает за любые площадки для диалога. Так, в начале сентября Путин заявил, что Москва поддержала бы приезд лидеров G7 в РФ.

«В своё время (в 2014 году. — RT) очередная «восьмёрка» должна была состояться в России. Мы открыты. Если наши партнёры хотят к нам приехать, мы будем рады. Не мы же её отложили, а наши партнёры», — говорил Путин.

По мнению Мирзаяна, эта резолюция не повлияет на позицию Трампа о том, приглашать ли Путина на саммит 2020 года (который пройдёт в США) или нет.

«Когда Трамп говорит о возвращении России в G7, это выгодно больше американцам, чем Москве. А конгресс, точнее палата представителей, ведёт себя как обычно, наплевав на национальные интересы только для того, чтобы высказать демократическое «фи» Дональду Трампу. Тем не менее, он, со своей стороны, плевать хотел на мнение конгресса», — констатировал аналитик.

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