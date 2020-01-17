«Внутриполитический аспект»: как Франция наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке

Президент Франции заявил, что республика разместила части своего спецназа на Ближнем Востоке для борьбы с «Исламским государством»*. Ранее Эммануэль Макрон также сообщил, что атомный авианосец «Шарль де Голль» будет направлен в этот регион для поддержки военных операций Парижа. По мнению экспертов, увеличивая военный контингент на Ближнем Востоке, глава Пятой республики пытается отвлечь общественное внимание от внутренних проблем. С точки зрения аналитиков, рост численности французских солдат и военной техники вряд ли будет способствовать стабилизации обстановки в ближневосточном регионе.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о размещении на Ближнем Востоке частей спецназа, предназначенных для борьбы с ИГИЛ, с которой Париж продолжает вести борьбу.

«Мы разместили на Аравийском полуострове и в Персидском заливе спецподразделения «Ягуар», — написал Макрон на своей странице в Twitter.

Ранее на выступлении перед военнослужащими на базе ВВС в районе Орлеана глава Пятой республики сообщил, что атомный авианосец «Шарль де Голль» будет направлен на Ближний Восток с целью поддержать военные операции Парижа. По словам президента, авианосец будут сопровождать корабли из Испании, Португалии, Нидерландов, Бельгии и Греции.

Кроме того, накануне в Минобороны США заявили, что около двухсот французских военнослужащих, дислоцирующихся в Багдаде, возобновили свою миссию, которая недавно была прервана.

Внутриполитический мотив

Эксперты обращают внимание на тот факт, что информация об укреплении позиций Франции на Ближнем Востоке начала активно поступать из Парижа после очередной волны масштабных манифестаций, охвативших страну.

Массовые демонстрации в Париже,16 января

AFP

© Thomas SAMSON

Как отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, «внутриполитический аспект сейчас сильно тяготит Эммануэля Макрона», и это отчасти это побудило его «продемонстрировать мощь Франции и отвлечь общественное внимание от внутренних проблем», переключив его на международные вопросы.

«Возможно, лидеру республики это удастся, поскольку французская общественность достаточно легко и быстро реагирует на внешние политические события», — утверждает Оленченко.

Аналитик также напомнил, что присутствие на Ближнем Востоке — традиционная тема для французов, поскольку в прошлом республика «имела колоссальное влияние на Ливан и Сирию».

«Макрон надеется, что население воспримет его шаги, как возвращение к былому величию и историческим корням», — пояснил аналитик.

«Самостоятельность в принятии решений»

При этом эксперты указывают на то, что наращивание французского контингента на Ближнем Востоке нельзя рассматривать в отрыве от того, что сейчас происходит в зоне Персидского залива.

Напомним, обстановка в этом регионе обострилась после убийства Соединёнными Штатами иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Президент США Дональд Трамп считает, что таким образом Вашингтон якобы предотвратил дестабилизацию обстановки в регионе и многие насильственные акции.

Однако Париж оценил ситуацию в ином ключе. Сразу же после инцидента по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Оба лидера выразили озабоченность в связи с убийством Сулеймани.

«Констатировано, что эта акция может серьёзно обострить ситуацию в регионе», — сообщила пресс-служба Кремля.

Позицию Парижа относительно инцидента обозначила и госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Амели де Моншален в интервью радиостанции RTL. По её словам, эскалация напряжённости на Ближнем Востоке негативно отразится на деятельности международной коалиции против ИГ и решении ядерной проблемы. Как подчеркнула Моншален, Париж заинтересован действовать таким образом, чтобы это способствовало стабилизации обстановки в регионе.

«Это позитивный фактор. Париж возвращается к реализации своих собственных национальных интересов в этом регионе, пока всё же при взаимодействии с Вашингтоном как своим союзником, но более самостоятельно», — отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова и доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в мире происходит «трансформация системы международных отношений», и на примере ситуации вокруг Ближнего Востока это видно «наиболее ярко».

«Постепенно однополярный мир, где США, которые стоят во главе глобальных процессов, уходит в историю. В рамках этого, с одной стороны, увеличивается геополитическое значение Востока, а с другой — страны Европы, включая, в первую очередь, Францию, постепенно снова начинают проявлять активность в этих мировых политических процессах и самостоятельность в принятии решений», — подчеркнул эксперт.

«Чревато усилением военной напряжённости»

При этом, однако, политологи считают, что увеличение французского военного контингента на Ближнем Востоке вряд ли будет способствовать нормализации обстановки в регионе.

По словам Владимира Аваткова, стремление западных стран усилить свои позиции на Ближнем Востоке, и, в частности, Франции, «может расширить поле эскалации в регионе».

«Наращивание военного присутствия — это в целом негативный фактор для региона, который сейчас пытается найти новый баланс после того, как здесь из-за политики Запада разгорелся конфликт. Любое дополнительное расширение и присутствие других государств здесь может только дестабилизировать ситуацию, — заявил аналитик.

Напомним, ранее Россия выступила с предложением создать региональную систему безопасности.

«Мы предлагаем отложить в сторону накопившиеся предубеждения, взаимные претензии и фактически с чистого листа попытаться создать в этом регионе организацию по безопасности и сотрудничеству, в которую, помимо стран залива, на правах наблюдателей могли бы войти Россия, Китай, Соединённые Штаты, ЕС, Индия и другие заинтересованные государства», — отмечал Владимир Путин.

Министерство обороны Франции

AFP

© Thomas SAMSON

Владимир Оленченко полагает, что наращивание военной мощи Франции явно не пойдёт на пользу ближневосточному региону.

«Вместо увеличения своего контингента Парижу стоило бы поддержать инициативу России относительно создания организации по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива», — отметил он, подчеркнув, что «насыщение региона вооружёнными силами чревато усилением военной напряжённости».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.