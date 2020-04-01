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Внутриполитические уколы: как коронавирус обострил противоречия между демократами и республиканцами в США

01 апреля 2020, 01:30  •  70 • В мире
Спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси раскритиковала подход Белого дома к борьбе с коронавирусом. Лидер демократов в палате представителей отметила, что президент США должен задействовать свои полномочия по линии закона «Об оборонном производстве», принятого в годы Корейской войны. Кроме того, Демпартия настаивает на принятии ещё одного пакета финансовой помощи для экономики США. Однако республиканцы пока блокируют эти инициативы. По мнению экспертов, пандемия обострит и без того напряжённые отношения между республиканцами и демократами.
 
Улицы Нью-Йорка во время карантина Reuters © Jeenah Moon
 

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала Белый дом принять больше мер для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом она заявила в интервью телеканалу MSNBC.

«Все призывают президента к более решительным мерам. Эту проблему нельзя решать по частям. Необходим всесторонний подход. У нас даже не проводится полномасштабное тестирование», — сказала Пелоси.

По словам лидера демократического большинства в нижней палате конгресса, президент США Дональд Трамп должен незамедлительно воспользоваться законом «Об оборонном производстве» от 1950 года, чтобы нарастить производство жизненно необходимого во время пандемии медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

  • Нэнси Пелоси
  • Reuters
  • © Tom Brenner

Напомним, закон «Об оборонном производстве» был принят в 1950 году на фоне корейской военной кампании США. Документ наделяет главу государства полномочиями для переориентации промышленных предприятий страны на выпуск продукции, необходимой с точки зрения национальной безопасности. Согласно документу, президент может требовать от компаний расширять выпуск необходимой стране продукции и запрещать практику завышения цен.

Кроме того, Нэнси Пелоси отметила необходимость принятия нового, четвёртого по счёту пакета мер финансовой поддержки экономики страны в связи с пандемией коронавируса.

Стоит отметить, что Дональд Трамп ещё 18 марта пообещал воспользоваться законом «Об оборонном производстве», чтобы простимулировать дополнительный выпуск необходимой медицинской продукции. А 27 марта Белый дом опубликовал документ, в котором глава государства сообщил о принятых для борьбы с распространение коронавируса мерах, сославшись при этом на закон «Об оборонном производстве» и другие нормативные акты.

«Чтобы гарантировать способность нашей системы здравоохранения оперативно нарастить качественный и количественный потенциал для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, Соединённые Штаты проводят политику, направленную на расширение внутреннего производства необходимых для этого медицинских изделий, в том числе средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ», — говорится в документе.

Однако, что касается принятия нового пакета экономических мер, то в Республиканской партии считают, что пока следует воздержаться от этого шага. Как заявил ранее лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел, законодательной власти следует пока подождать, чтобы понять, нужно ли предпринимать дополнительные шаги в этом направлении.

Вирусное первенство

На сегодняшний день в США, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус был диагностирован у более чем 180 тыс. человек, из которых более 3,7 тыс. скончались. 

  • Плавучий госпиталь в Нью-Йорке во время эпидемии коронавируса
  • Reuters
  • © Brendan McDermid

Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Нью-Йорке, где врачи вынуждены бороться с пандемией в условиях дефицита критически важного оборудования и средств индивидуальной защиты. 

Комментируя ранее выход США на первое место среди стран по заболеваемости коронавирусом, Дональд Трамп заявил, что это произошло из-за активного тестирования людей. Политик подчеркнул, что в его стране было сделано больше тестов на COVID-19, чем где-либо ещё. 

Меры по борьбе с эпидемией были приняты властями США ещё в середине марта. В обращении к нации Трамп анонсировал отмену всех рейсов из Европы в США на 30 дней. Кроме того, американское руководство договорилось со страховыми компаниями о покрытии затрат на лечение от коронавируса. Также администрация США приняла меры для того, чтобы сократить бюрократические барьеры и сделать лечение коронавируса доступным.

Как рассказал Трамп, $8,3 млрд были выделены властями на борьбу с вирусом и разработку вакцины и лекарств. Кроме того, власти утвердили три пакета финансовых мер по поддержке национальной экономики в связи с пандемией коронавируса.

Несмотря на чрезвычайную обстановку, принять третий пакет помощи законодателям удалось не с первого раза. Мнения республиканцев и демократов в сенате о необходимом объёме и целях ассигнований разошлись. С точки зрения республиканцев, упор следует делать на поддержке компаний, предоставляющих рабочие места гражданам, демократы же настаивали на переориентации финансовых потоков на помощь рядовым американцам.

В итоге законодатели и Белый дом достигли компромисса, но этому предшествовал ожесточённый спор на межпартийном уровне.

Вопрос приоритетов

Сейчас представители Демократической партии настаивают на необходимости принятия новых мер поддержки экономики и населения.

Как отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, поскольку третий, самый крупный пакет финансовой помощи в размере $2 трлн, не включил все требования и предложения Демократической партии, Нэнси Пелоси хочет сейчас добиться принятия нового пакета мер, в котором будут отображены приоритеты демократов.

«Нои даже по тем ассигнованиям, о которых успели договориться республиканцы и демократы, уже начались разночтения. Не все графы трат прописаны в законе чётко, сейчас снова начинаются трения между партиями о том, как лучше распределять средства. У демократов есть свои приоритеты, а у республиканцев свои, одна из таких отраслей — это производство сланцевой нефти. Плюс, Трамп сейчас постарается направить средства в те отрасли и штаты, от которых больше всего зависит исход президентских выборов», — считает эксперт.

  • Здание Капитолия
  • AFP
  • © Alex Edelman

По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, за критикой Трампа со стороны Нэнси Пелоси скрывается одновременно и обычная тревога о судьбе страны, и желание показать избирателям, что демократы заботятся о населении.

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«Несомненно, демократы хотели бы показать американцам, что Трамп делает не всё, что возможно для борьбы с эпидемией. Объективно опасность для США сейчас очень велика, Америка находится в состоянии войны против вируса. И республиканцы, и демократы стараются что-то предпринять для борьбы с пандемией. И в том случае, если ситуация будут ухудшаться, противоречия между политиками тоже будут нарастать», — отметил эксперт в беседе с RT.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Васильев. По словам эксперта, пандемия коронавируса уже стала предметом политических противоречий между республиканцами и демократами в США.

  • Дональд Трамп
  • Reuters
  • © Tom Brenner

«Нэнси Пелоси хочет показать, что администрация Дональда Трампа оказалась не готова к пандемии, а демократы, напротив, думают о благе простых американцев. Тем более, что республиканцы действительно сосредоточились на программах помощи бизнесу, в то время как демократы больше говорят о поддержке рядовых граждан», — отметил эксперт.

По мнению Васильева, сейчас Пелоси пытается сформировать программу действий государства в условиях пандемии коронавируса COVID-19, под которой сможет потом подписаться и кандидат Демпартии на предстоящих президентских выборах. Если смотреть на ситуацию в контексте предвыборной кампании, которая официально пока не пересена, то Дональд Трамп находится в более выигрышном положении, поскольку он ежедневно выступает по теме коронавируса, в то время как его возможный соперник Джо Байден был вынужден прекратить предвыборные митинги.

«В целом пандемия коронавируса обнажила новые противоречия между ведущими партиями, которые будут и дальше присутствовать в политическом поле США», — подытожил Васильев.

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