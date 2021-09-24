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«Внутрипарламентские упражнения»: как в Москве отреагировали на предложение конгресса США ввести новые санкции против РФ
24 сентября 2021, 00:55 • 66 • В мире
В РФ назвали внутрипарламентскими упражнениями одобренный комитетом палаты представителей США документ, который рекомендует рассмотреть введение санкций против 35 российских политиков, бизнесменов и представителей СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в конгрессе «существует огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но при этом люто не любят нашу страну». Помимо персональных ограничений, конгрессмены предлагают ввести рестрикции против «Северного потока — 2» и госдолга РФ. В МИД, в свою очередь, отметили, что Москва хотела бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на «санкционном треке». По мнению экспертов, инициативы американских политиков — это лишь очередной эпизод давления на Россию. Однако Москва уже давно готова к подобным нападкам со стороны Соединённых Штатов, добавляют аналитики.
Здание Капитолия Reuters © Jonathan Ernst
Поправка в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, одобренная комитетом палаты представителей и рекомендующая рассмотреть введение санкций против 35 россиян, не что иное, как «внутрипарламентские упражнения». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Во-первых, это такие внутрипарламентские упражнения. Для того чтобы они как-то были формализованы и тем более активированы, им надо пройти очень длительный путь. То, что в конгрессе в различных комиссиях существует огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но при этом люто не любят нашу страну, — это не секрет ни для кого», — сказал Песков журналистам.
Ранее члены комитета по регламенту палаты представителей США одобрили поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая рекомендует администрации Белого дома рассмотреть возможность рестрикций против российских политиков, бизнесменов и представителей СМИ.
«Не позднее чем через 180 дней после даты вступления в силу настоящего закона президент должен представить в соответствующие комитеты конгресса заключение, включая подробное обоснование, о том, соответствует ли любое лицо, перечисленное в подразделе b), критериям для введения санкций в соответствии с разделом 1263 b) Глобального закона Магнитского», — говорится в тексте поправки.
В документе фигурируют имена 35 россиян, в том числе сам Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель ЦИК Элла Памфилова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, в список включены генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, журналист Владимир Соловьёв, а также бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко. Значится в документе и главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Я польщена. Без санкций в наше время порядочному человеку уже как-то даже и неприлично. Тем более, такая отличная компания. Приглашаю коллег вместе отметить это международное признание заслуг перед Родиной», — сказала Симоньян в разговоре с РИА Новости.
На очередную санкционную инициативу Вашингтона отреагировали и в МИД РФ.
«По всей видимости, всё, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого «кадрового голода», прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране. Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения», — говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.
По её словам, Москва хотела бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на «санкционном треке».
Отметим, для того чтобы документ вступил в силу, его должны утвердить обе палаты конгресса и подписать президент Соединённых Штатов.
Как заявил конгрессмен и член Хельсинкской комиссии США Пол Массаро, в список включены люди, которые якобы причастны к «нарушениям прав человека».
«Комитет по регламенту палаты представителей ОДОБРИЛ поправку к законопроекту о национальной обороне кокуса по борьбе с коррупцией и клептократией за рубежом, предложенную конгрессменами Томом Малиновски и Джоном Кертисом и нацеленную на то, чтобы вынудить администрацию оценить возможность введения санкций против всех 35 нарушителей прав человека и клептократов из списка Навального и раскрыть имя каждого из них. И это ещё не всё!», — написал он на своей странице в Twitter.
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