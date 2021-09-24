Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хл...
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
В Италии на пшеничном поле появились 11 огромных русских букв и голубые глаза
Главная / В мире

«Внутрипарламентские упражнения»: как в Москве отреагировали на предложение конгресса США ввести новые санкции против РФ

24 сентября 2021, 00:55  •  66 • В мире
В РФ назвали внутрипарламентскими упражнениями одобренный комитетом палаты представителей США документ, который рекомендует рассмотреть введение санкций против 35 российских политиков, бизнесменов и представителей СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в конгрессе «существует огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но при этом люто не любят нашу страну». Помимо персональных ограничений, конгрессмены предлагают ввести рестрикции против «Северного потока — 2» и госдолга РФ. В МИД, в свою очередь, отметили, что Москва хотела бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на «санкционном треке». По мнению экспертов, инициативы американских политиков — это лишь очередной эпизод давления на Россию. Однако Москва уже давно готова к подобным нападкам со стороны Соединённых Штатов, добавляют аналитики.
 
Здание Капитолия Reuters © Jonathan Ernst
 

Поправка в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, одобренная комитетом палаты представителей и рекомендующая рассмотреть введение санкций против 35 россиян, не что иное, как «внутрипарламентские упражнения». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Во-первых, это такие внутрипарламентские упражнения. Для того чтобы они как-то были формализованы и тем более активированы, им надо пройти очень длительный путь. То, что в конгрессе в различных комиссиях существует огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но при этом люто не любят нашу страну, — это не секрет ни для кого», — сказал Песков журналистам.

Ранее члены комитета по регламенту палаты представителей США одобрили поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая рекомендует администрации Белого дома рассмотреть возможность рестрикций против российских политиков, бизнесменов и представителей СМИ.

«Не позднее чем через 180 дней после даты вступления в силу настоящего закона президент должен представить в соответствующие комитеты конгресса заключение, включая подробное обоснование, о том, соответствует ли любое лицо, перечисленное в подразделе b), критериям для введения санкций в соответствии с разделом 1263 b) Глобального закона Магнитского», — говорится в тексте поправки.

В документе фигурируют имена 35 россиян, в том числе сам Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель ЦИК Элла Памфилова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, в список включены генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, журналист Владимир Соловьёв, а также бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко. Значится в документе и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Я польщена. Без санкций в наше время порядочному человеку уже как-то даже и неприлично. Тем более, такая отличная компания. Приглашаю коллег вместе отметить это международное признание заслуг перед Родиной», — сказала Симоньян в разговоре с РИА Новости.

На очередную санкционную инициативу Вашингтона отреагировали и в МИД РФ. 

«По всей видимости, всё, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого «кадрового голода», прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране. Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения», — говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой. 

По её словам, Москва хотела бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на «санкционном треке».

Отметим, для того чтобы документ вступил в силу, его должны утвердить обе палаты конгресса и подписать президент Соединённых Штатов.

  • Конгресс США
  • © AP Photo/Patrick Semansky

Как заявил конгрессмен и член Хельсинкской комиссии США Пол Массаро, в список включены люди, которые якобы причастны к «нарушениям прав человека».

«Комитет по регламенту палаты представителей ОДОБРИЛ поправку к законопроекту о национальной обороне кокуса по борьбе с коррупцией и клептократией за рубежом, предложенную конгрессменами Томом Малиновски и Джоном Кертисом и нацеленную на то, чтобы вынудить администрацию оценить возможность введения санкций против всех 35 нарушителей прав человека и клептократов из списка Навального и раскрыть имя каждого из них. И это ещё не всё!», — написал он на своей странице в Twitter.

NEW: @KleptoCaucus@RepMalinowski@RepJohnCurtis national defense bill amendment forcing admin to evaluate all Navalny 35 human rights abusers and kleptocrats for sanctions – and naming every one of them – has been APPROVED by Rules Committee. And that's not all!

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





66
Источник
Похожие новости
23 сентября 2021, 02:05
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
23 сентября 2021, 00:15
Коронер поставил ультиматум МВД Британии из-за смерти "отравленной" "Новичком"
22 сентября 2021, 20:35
"Банда сутенёров Кличко" серией выстрелов подала сигнал Зеленскому – нардеп
23 сентября 2021, 02:05
В Индии 42 года собирали рога носорогов, чтобы сжечь в один день
23 сентября 2021, 11:15
Отдавшая яйцеклетки измучалась от мыслей о малыше: Женщина рассказала о жестоком бизнесе
23 сентября 2021, 00:10
«Отсутствует политический диалог»: глава Минобороны Франции заявила о намерении пересмотреть стратегию НАТО
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 сентября 2021, 23:10
Зеленский зря надеется на встречу с Путиным - политолог
23 сентября 2021, 23:10
Захарова об обстановке в Судане: Переворот остановлен, заговорщики схвачены
23 сентября 2021, 23:10
Захарова высмеяла США за оторванные от реальности санкции: "Хотели бы вновь пред...
23 сентября 2021, 23:10
Сардана Авксентьева готова критиковать Минфин: "Я увидела нищету"
24 сентября 2021, 01:00
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели "ра...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2021, 11:45
Китайский перебежчик рассекретил место происхождения COVID. Спецслужбы США знали
19 сентября 2021, 11:00
Украина поплатилась за слова Зеленского о "грязном российском газе"
18 сентября 2021, 06:35
Никита Михалков: "Почему мы должны терпеть это в своём доме?"
21 сентября 2021, 14:20
В Кремле не стали оспаривать решение Турции: Ответили коротко и ёмко
23 сентября 2021, 13:05
"Это приказ. Гоу!": Неизвестный предупредил Путина об "ударе" через 5 часов
18 сентября 2021, 10:15
Молдавия на пороге катастрофы, устроенной Украиной
19 сентября 2021, 22:00
Это конец? "Голубая партия" проигрывает на Дальнем Востоке и, вероятно, в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.