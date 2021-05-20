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Внутри России создают мусульманские анклавы: "Это тревожный феномен"

20 мая 2021, 20:55  •  181 • Политика
Внутри России создают мусульманские анклавы, заметил Александр Пилясов. По его словам, такая ситуация наметилась на Крайнем Севере, который притягивает всё больше мигрантов из Центральной Азии и Закавказья: "Это тревожный феномен".
Директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов в комментарии для программы "Интервью" на канале Царьград оценил проблему мигрантов на Крайнем Севере.
В макрорегион в последнее время стекается всё больше молодых людей из Центральной Азии и с Кавказа. Например, в Тюменской области, включая Ямал и Югру, действуют 94 официальные исламские организации. А это больше, чем в Чечне.
Эксперт заметил, что те трудовые мигранты, которые сегодня приезжают туда и начинают с нуля строить свою жизнь, безусловно, быстро формируют анклавы: "И это есть тревожный феномен".
Приезжие из Средней Азии и Закавказья обычно не устраиваются в бюджетный сектор и редко сразу попадают в корпоративные структуры - например, в "Норникель" или "Лукойл". Чаще они пополняют ряды малого и среднего бизнеса по диаспорным связям.
Между тем многие выпускники школ северных городов поступают в столичные вузы, а возвращаются назад нечасто. В результате получается перекос, подчеркнул собеседник "Первого русского":
Приезд неквалифицированных мигрантов и отток местных ребят - образовательная эмиграция.

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