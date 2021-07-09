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«Внутри +44, там ад!» — Гордон пришёл в ужас от состояния украинских поездов

09 июля 2021, 04:25  •  109 • Украина

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон решил попиариться на актуальной в последнее время теме чудовищного состояния украинских поездов.

Он вспомнил недавний громкий скандал с актрисой Ольгой Сумской, которая открыла для себя отсутствие кондиционеров в обычных украинских поездах. Сам Гордон при этом решил не рисковать, получая личный опыт, а просто принялся сокрушаться состоянием поездов в эфире украинского ТВ.

Итак, он заявил, что огромное количество поездов в XXI веке «в цивилизованной европейской стране» (не удивляйтесь, но он имеет в виду Украину) не оснащено кондиционерами.

«Люди мучаются, ездят в таких поездах по Украине, без кондиционеров поезда нагреваются до 44 градусов внутри», — старается он.

Дело в том, что обычные украинцы, которые регулярно пользуются электричками и поездами, и так знают обо всём этом, а элита вроде Сумской и Гордона передвигается по стране иначе, в целом предпочитая передвигаться вне страны.

Гордон вновь пытается впечатлить всех обладанием некой инсайдерской информации, недоступной простым смертным, и заявляет, что члены спецкомиссии, сформированной после инцидента с Сумской, рассказали ему, что «всё изношено, распродано, украдено».

«То, что происходит в „Укрзализныце“, — это ворье на ворье, это ужас», — жалуется он.

По его словам, комиссия Верховной рады, занимающаяся аудитом «Укрзализныци», установила, что компания находится на грани дефолта.

«Перевозки резко сократились, как грузовые, так и пассажирские, пути разбиты, не справляются с потоком, надо менять, поезда — сплошная рухлядь», — заявил он.

При этом даже в «элитных» поездах, таких как «Интерсити», в первом классе пахнет туалетом на весь вагон, посетовал Гордон. Он заявил, что никаких реформ в «Укрзализныце» так и не проводилось, тем не менее члены Наблюдательного совета предприятия, по его словам, получают миллионы гривен в виде зарплат.

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