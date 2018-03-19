«Внутренняя повестка»: Путин обозначил приоритеты на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин назвал внутреннюю повестку главной для страны. По его словам, необходимо обеспечить темпы роста экономики и придать ей инновационный характер. В числе приоритетов российский лидер назвал здравоохранение, образование, промышленное производство и развитие инфраструктуры. При этом глава государства отметил, что работа над обеспечением обороноспособности и безопасности будет продолжена. Какие задачи будут решаться в ближайшее время — в материале RT.

Внутренняя повестка дня является основной для страны, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба на выборах.

«Это, прежде всего, обеспечение темпов роста экономики Российской Федерации, придание ей инновационного характера. Это развитие в области как раз здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил, инфраструктуры, других направлений важнейших, для того чтобы двигаться вперёд и поднимать уровень жизни наших граждан», — заявил глава государства.

В то же время он отметил, что вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности и безопасности страны, также будут решаться.

«Без этого тоже не обойтись. Но тем не менее всё-таки главное для нас — это внутренняя повестка дня», — подчеркнул Путин.

У президента есть «стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план» по развитию страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что рамочно план начал выполняться с выпуском перечня поручений по реализации послания Федеральному собранию.

«Конечно, наличие такого плана демонстрирует полную концентрацию президента на внутрироссийских делах, на том, чтобы Россия развивалась на основе имеющегося потенциала, на основе новых возможностей, которые предстоит и которые возможно, с точки зрения президента, открыть», — отметил он.

Список поручений по реализации послания был опубликован на сайте Кремля 16 марта. В частности, до 15 апреля администрация президента должна будет определить национальные цели развития страны на период до 2024 года. Среди перечисленных в списке пунктов — демография, здравоохранение, малый бизнес, уровень жизни, экология, повышение пенсий и снижение уровня бедности.

Кроме того, в качестве целей называются вхождение страны в число пяти крупнейших экономик мира и обеспечение темпов экономического роста выше мировых.

До 15 июля правительство должно обеспечить внесение в российское законодательство ряда изменений, которые коснутся механизмов оказания социальной помощи, порядка определения кадастровой стоимости недвижимости и расчёта налога на имущество физических лиц.

Поручения, расписывающие исполнение задач, предусмотренных посланием президента, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Председатель правительства призвал обеспечить бесперебойное функционирование экономики.

«Понятно, что действующий состав правительства, завершающий по Конституции свои полномочия, должен обеспечить бесперебойное функционирование экономики, социальной сферы в текущий период, сделать всё необходимое для подготовки дальнейшего развития страны в соответствии с намеченными планами», — сказал Медведев.

Reuters

Ранее Владимир Путин, подводя итоги выборов, отметил, что все изменения в правительстве будут произведены после инаугурации.

«Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать», — добавил он.

В ходе пресс-конференции в предвыборном штабе глава государства ответил на вопрос, рассматривает ли он возможность участия в выборах в 2030 году.

«Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите, — это немножко смешно. Давайте посчитаем: я что, до 100 лет здесь буду сидеть? Нет», — сказал президент.

«К процессу голосования нет никаких нареканий»

После обработки 99,94% протоколов Путин побеждает на выборах с результатом 76,68% голосов. В беседе с RT иностранные наблюдатели сообщили, что не заметили нарушений в ходе голосования.

По словам независимого депутата Европарламента Дженис Эткинсон, процедура проведения выборов в России существенно отличается от британской.

«Здесь установлены комплексы электронного голосования и обработки бюллетеней, а также видеокамеры, причём они действительно ведут запись — я в этом сама убедилась», — отметила наблюдатель.

Она напомнила, что из-за многочисленных фальсификаций в Великобритании обсуждается вопрос о необходимости предъявлять удостоверение личности при голосовании. Сейчас такого требования к британским избирателям нет.

«Так что не стоит критиковать Россию — ведь у себя на родине по ряду причин мы сами имеем дело с масштабной фальсификацией в ходе выборов», — заметила она.

Онлайн-трансляция выборов была проведена на высоком уровне, заявил председатель польской Государственной избирательной комиссии Войцех Гермелиньский. По его словам, такую же систему необходимо ввести и в Польше.

«Должен сказать, что никаких нарушений я не видел. Возможно, конечно, я наблюдал недостаточно долго. Но, повторюсь, каких-то явных нарушений мы не заметили», — подчеркнул он.

Уровень подготовки к выборам был чуть лучше, чем во Франции, рассказал наблюдатель Тьерри Мариани. Он отметил, что в его стране видеокамеры на участках пока не устанавливаются.

«Сообщают, что кое-где зафиксирован вброс бюллетеней, однако любые подобные случаи будут расследованы. На мой взгляд, к процессу голосования в Москве нет никаких нареканий», — заключил наблюдатель Стелиос Кулоглу.