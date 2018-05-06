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«Внутренняя борьба»: почему США не позволяют Украине использовать комплексы Javelin в Донбассе
06 мая 2018, 23:39 • 129 • Украина
Соединённые Штаты запрещают украинским военным использовать американские ракетные комплексы Javelin на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом рассказал замминистра по делам беженцев Георгий Тука. Ранее Москва неоднократно критиковала поставку летального оружия Киеву. По мнению экспертов, США избрали такое ограничение, чтобы избежать обострения российско-американских отношений, а передача комплексов осуществляется ради рекламы и демонстрации силы. Что стоит за выдвигаемыми Вашингтоном условиями — в материале RT.
Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin Reuters © Lucas Jackson
Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin отсутствуют на линии разграничения в Донбассе. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука. Он подчеркнул, что этот момент был условием со стороны Соединённых Штатов.
По его словам, в соответствии с минскими договорённостями стороны могут использовать лишь миномёты 80-го калибра. Однако, уверен он, запрет на Javelin может быть «в любой момент» отменён, если возникнет необходимость. При этом Тука признал, что даже в крайней ситуации украинская сторона не сможет использовать все комплексы.
«Я предполагаю, что в случае, как в народе говорят, горловой ситуации мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два-три этих комплекса», — сказал он.
Противостояние элит
По мнению экспертов, нынешний запрет на ракетные комплексы в Донбассе является следствием сильной позиции в Вашингтоне сторонников президента США Дональда Трампа, который не хочет до конца разрывать отношения с Россией: Москва поставку Javelin украинским силовикам неоднократно критиковала. Развитие ситуации по сценарию Георгия Туки вполне вероятно в случае, если в США укрепятся либеральные силы демократов, считает директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
«Нынешняя ситуация в американских элитах довольно сложная в связи с тем, что существуют две позиции относительно ситуации в Донбассе. Одна из них продвигается либералами из Демократической партии, и она как раз заключается в необходимости силового решения с помощью всех имеющихся средств. Именно эта группа пролоббировала поставки Javelin в пользу нынешних украинских властей», — пояснил он RT.
Другая же сторона, которая придерживается взглядов Трампа, блокирует использование ракетных комплексов. Как отметил Коровин, тем самым она «оставляет возможность поладить с РФ».
По его мнению, разноплановые решения по комплексам могут стать попыткой демократов отыграться за поражение на президентских выборах 2016 года и не дать Трампу наладить отношения с Россией, как он изначально планировал.
Предупредили заранее
Примечательно, что об условии о неиспользовании Javelin в Донбассе говорил ещё в январе спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. Он отметил, что передаваемые Киеву комплексы являются оборонительным оружием, которое эффективно лишь в случае отражения танковой атаки.
При этом решение о передаче Украине оборонительного вооружения было принято властями США в конце декабря 2017 года. Тогда американские СМИ со ссылкой на Госдеп сообщали, что в рамках этих поставок Украине будут переданы 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок, общая стоимость которых составит $47 млн.
Противотанковые комплексы поступили в распоряжение Вооружённых сил Украины 30 апреля. Об этом сообщал глава страны Пётр Порошенко. В свою очередь, министр обороны Степан Полторак говорил, что практическая подготовка расчётов Javelin начнётся с 2 мая.
Поставку с условием неиспользования комплексов в Донбассе назвал рекламным ходом Вашингтона доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
«Если Javelin будут всё-таки применены, это приведёт российскую и американскую стороны к конфронтации. А Вашингтон к этому сейчас не готов. Однако он не может отказаться от удобной возможности в очередной раз прорекламировать американское оружие и продемонстрировать свою силу. Поэтому пока Соединённые Штаты остаются в пределах политического, а не военного использования Javelin», — подчеркнул он в беседе с RT.
Третье поколение
Отметим, что переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin относится к оружию третьего поколения. Его преимуществом является возможность сменить позицию сразу после выстрела, так как стрелок не должен корректировать курс ракеты.
В России не раз говорили о том, что поставка комплексов Украине лишь усугубит конфликт в Донбассе.
По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, в Киеве сильно влияние «экстремистски и националистически настроенных элементов», которые могут использовать подобные виды вооружений для развязывания провокационных и агрессивных действий в Донбассе.
«Мы не можем запретить американцам поставлять что-либо куда-либо, но выводы, конечно, мы будем делать. То, что на это пристально смотрят представители Донецка и Луганска, у которых есть возможность постоять за себя, — это тоже объективный факт», — отмечал и глава МИД России Сергей Лавров.
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