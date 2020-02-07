Внутренние перестановки: Путин уволил четырёх генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырёх генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции. Соответствующий указ размещён на официальном портале правовой информации. Среди них — Виктор Половников, занимавший пост министра внутренних дел по Республике Коми. Ранее он был арестован по подозрению в получении взятки. Также Путин произвёл ряд назначений в структурах МЧС и СК.

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырёх генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, свои посты покинут три генерал-майора полиции. Речь идёт о начальнике Управления МВД по Амурской области Николае Аксёнове и его коллеге по Приморскому краю Николае Афанасьеве, а также о министре внутренних дел по Республике Коми Викторе Половникове.

Кроме того, Путин освободил от должности замруководителя Главного следственного управления СК по Московской области полковника юстиции Александра Сарафанова. Президент также снял с поста начальника Главного управления МЧС по Чеченской Республике генерал-лейтенанта внутренней службы Руслана Яхьяева.

Стоит отметить, что в январе Сыктывкарский городской суд арестовал до 17 февраля Виктора Половникова, задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщил РИА Новости помощник председателя Сыктывкарского городского суда Игорь Ноговицын, обвинение Половникову уже предъявлено следствием. В настоящее время он находится в СИЗО.

Назначения

Этим же указом президент произвёл ряд назначений. Так, полковник внутренней службы Александр Афонин назначен заместителем директора департамента кадровой политики МЧС. Леонид Веденов стал первым заместителем начальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ. Кроме того, ему присвоено специальное звание генерал-лейтенанта полиции.

Полковник Евгений Гаврилюк занял пост начальника Ногинского спасательного центра МЧС, а полковник полиции Эдуард Деревянко — заместителя директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территориях государств — участников Содружества Независимых Государств.

Бывший министр внутренних дел по республике Коми генерал-майор полиции Виктор Половников

© МВД по Республике Коми

Также Путин назначил полковника внутренней службы Сергея Дмитриева заместителем директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС. Директором департамента тылового и технического обеспечения ведомства стал Николай Евплов, а заместителем директора административного департамента министерства — полковник Руслан Лаврентьев.

Полковник внутренней службы Евгений Лебедев занял пост первого заместителя начальника Главного управления МЧС по Новосибирской области. Аналогичную должность по Ростовской области занял полковник внутренней службы Алексей Рохлин, заместителем начальника Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу стал полковник внутренней службы Игорь Титенок.

Полковник Александр Молчанов назначен заместителем директора департамента оперативного управления МЧС, генерал-майор внутренней службы Андрей Назаров — начальником Сибирской пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной службы МЧС. Подполковник юстиции Виктор Обоскалов занял пост руководителя 4-го следственного управления ГСУ СК, полковник Евгений Ходатенко — пост заместителя директора департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС.

Кроме того, указом назначаются на пятилетний срок: полковник юстиции Дмитрий Бочаров — руководителем Следственного управления СК по Калининградской области, генерал-майор юстиции Александр Булаев — руководителем Следственного управления СК по Ивановской области, полковник юстиции Валерий Липский — руководителем Следственного управления СК по Республике Татарстан.

Предыдущие изменения

В конце декабря Владимир Путин также освободил от должностей нескольких официальных лиц. Среди них оказались пять генералов, работавших в МВД, Следственном комитете и МЧС. О причинах увольнения не сообщалось. Однако, по информации ТАСС, увольнение одного из них — главы Управления внутренних дел на Московском метрополитене ГУ МВД генерал-майора полиции Николая Савченко — могло быть связано с инцидентом на станции метро «Рязанский проспект», где в сентябре 2019 года полицейский Алексей Смирнов начал стрелять по пытавшимся задержать его сотрудникам Главного управления собственной безопасности, которые предполагали, что он может быть причастен к получению взятки.

В то же время один из собеседников агентства утверждал, что Савченко сам написал рапорт об увольнении в связи с тем, что выходит на пенсию.

До этого масштабное увольнение генералов произошло 4 ноября. Тогда Путин освободил от должностей сразу 11 генералов МЧС, МВД и СК.