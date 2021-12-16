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Внушительный «Ответ»: на что способен новейший противолодочный ракетный комплекс ВМФ России

16 декабря 2021, 03:00  •  25 • В России
Российский фрегат «Маршал Шапошников» осуществил успешный пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ». Как сообщили в Минобороны, боевая часть поразила подводную цель в акватории Японского моря. По данным открытых источников, в головной части управляемой ракеты комплекса находится малогабаритная самонаводящаяся торпеда. Долетев до района предполагаемого нахождения цели, она сбрасывается в воду и продолжает поиск субмарины противника при помощи своей гидроакустической аппаратуры. Военные эксперты отмечают, что комплекс «Ответ» значительно усилит противолодочный компонент Военно-морского флота России.
 
Пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» © Минобороны России
 

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» произвёл пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ». Как сообщили в Минобороны России, стрельбы прошли в Японском море, а боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель.

«Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр», — отметили в ведомстве.

О ходе испытаний перспективного комплекса «Ответ» ещё в сентябре 2019 года рассказывал замминистира обороны РФ Алексей Криворучко по итогам визита на предприятия «Гидроприбор» и «Электроприбор», разработавших комплекс. По его словам, в 2019-м началось опытно-серийное производство «Ответа», а госиспытания планировалось завершить в 2020-м.

Тогда замглавы Минобороны РФ рассказал, что комплексом «Ответ» будут вооружены новые и модернизированные надводные корабли классов корвет, фрегат, крейсер, в том числе тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».

«Комплекс предназначен для уничтожения подводных лодок потенциального противника. Боевая часть после отделения от ракеты падает в район вероятного нахождения подлодки и в автоматическом режиме находит и поражает её», — пояснил Криворучко.

В ноябре 2020 года ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что «Ответ» прошёл госиспытания.

«Государственные испытания новейшего корабельного противолодочного комплекса «Ответ» успешно завершены. Они проводились с 2019 года с борта первого серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов», — заявил собеседник агентства.

Торпедный заброс

Минобороны РФ пока не предавало огласке точные тактико-технические характеристики «Ответа». Согласно данным из открытых источников, размещаемый на надводных кораблях комплекс использует противолодочную ракету 91РЭ2. Её масса составляет 1300 кг, длина — 6,5 м, дальность стрельбы — 40 км, скорость полёта — 2 Маха.

На ракету 91РЭ2 в качестве боевой части устанавливается противолодочная торпеда МПТ, которая может развивать скорость до 45 узлов, при дальности хода в 8 км и глубине хода до 450 м.

При применении комплекса, ракета запускается в район предполагаемого нахождения подлодки противника. В районе цели она сбрасывает торпеду на парашюте в воду.

После этого МПТ продолжает самостоятельный поиск вражеской субмарины с помощью своей гидроакустической аппаратуры. При этом наведение «Ответа» может осуществляться не только кораблями, но и противолодочными вертолётами и самолётами.

Этот комплекс отличается большой дальностью стрельбы, высокой точностью вывода торпеды в точку сброса и, следовательно, большей вероятностью поражения подводной лодки, пояснил в разговоре с RT доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков.

«Боевая часть комплекса — малогабаритная торпеда, позволяющая уничтожать подводные лодки... Данный тип торпед уже состоит на вооружении ВМФ», — пояснил эксперт.

Современные системы

Аналитики отмечают, что разработка и принятие «Ответа» на вооружение осуществляются в рамках государственной программы развития вооружений.

Напомним, в начале ноября Владимир Путин в ходе одного из совещаний по оборонной тематике с участием военных, руководителей и конструкторов предприятий ВПК сообщил, что к 2027 году в ВМФ России будет 70% новых вооружений.

«За последние четыре года в состав ВМФ вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, девять передовых ракетных комплексов, десять летательных аппаратов. Последовательно повышается программа модернизации флота. В целом к 2027 году уровень его оснащённости современными образцами вооружения должен превысить 70%», — отметил президент.

  • Пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ»
  • © Минобороны России

Комментируя успешное проведение ракетных стрельб с использованием комплекса «Ответ», Константин Сивков отметил, что они являются важным шагом на пути к его принятию на вооружение ВМФ РФ.

«Появление столь современных вооружений у ВМФ РФ очень актуально, так как ключевым противником для флота сейчас являются именно подводные лодки потенциальных противостоящих РФ держав, в том числе США. Наличие подобного комплекса позволяет надёжнее обеспечивать борьбу с атомными подводными лодками противника», — отметил эксперт.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также положительно оценил проведённые ТОФ стрельбы в Японском море.

«Прежде всего эти испытания — показатель эффективности военно-промышленного комплекса РФ, его предприятий, которые производят оружие с выдающимися характеристиками, в том числе и для усиления ударных и боевых возможностей ВМФ», — подчеркнул собеседник RT.

Комплекс «Ответ» станет важным элементом ударных возможностей Военно-морского флота, добавил Коротченко.

«Новые современные системы вооружений повышают огневые возможности флота, в том числе и против подводных целей. Несомненно, с появлением таких оружейных систем и комплексов повышается боевая устойчивость флота и возможность успешно выполнять задачи, которые будут ставиться на морских театрах военных действий», — заключил он.

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