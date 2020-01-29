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«Внушающие тревогу отношения с Москвой»: в конгрессе США заявили о недовольстве политикой Сербии
29 января 2020, 08:09 • 79 • В мире
Председатель комитета по иностранным делам нижней палаты конгресса США Элиот Энгель констатировал, что Сербия, выстраивая отношения с Россией, игнорирует «общие для Евросоюза и США приоритеты». На это он указал в своём письме, адресованном командующему ВМС США в Европе и Африке адмиралу Джеймсу Фогго, выразив недовольство тем, что высокопоставленный военный в одном из своих интервью не обозначил позицию Вашингтона в связи с курсом, которого придерживается Белград, и его «внушающими тревогу отношениями с Москвой». Как отметили опрошенные RT эксперты, США пытаются навязать Сербии свои внешнеполитические приоритеты, несмотря на стремление Белграда выстраивать независимую политику.
© Andrej ISAKOVIC / AFP
В американском конгрессе констатировали, что Сербия продолжает отвергать «общие для Евросоюза и США приоритеты», предпочитая выстраивать отношения как со странами Запада, так и с Россией. На это указал председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгель в своём письме командующему ВМС США в Европе и Африке адмиралу Джеймсу Фогго.
Конгрессмен-демократ выразил свою обеспокоенность отдельными аспектами декабрьского интервью Фогго изданию European Western Balkans, в котором тот в позитивном ключе высказался о сотрудничестве Сербии и НАТО. Однако это мнение, по словам Энгеля, не вполне соответствует позиции Соединённых Штатов.
Так, в ответ на вопрос журналиста, каким образом можно оценить взаимодействие между Сербией и альянсом, адмирал ответил: «Лично я вижу, что сотрудничество развивается, но насколько глубоко и в каком объёме Сербия хочет развивать своё сотрудничество и взаимодействие с НАТО, зависит от желания самой Сербии. Я хочу сказать, что в конечном счёте было бы отрадно, если бы Сербия захотела стать членом НАТО. Сейчас между ними партнёрские отношения, Белград это устраивает — и замечательно. Нас это тоже устраивает».
В связи с этим конгрессмен в своём письме, с текстом которого ознакомился RT, напомнил адмиралу об официальной позиции Вашингтона. Как подчеркнул Энгель, во время беседы Джеймс Фогго не обозначил «озабоченность Соединённых Штатов в связи с происходящим с 2012 года наращиванием российско-сербского сотрудничества в области безопасности».
Таким образом, по мнению парламентария, высказывания высокопоставленного военного вступают в противоречие с положениями специализированного доклада Пентагона, ранее представленного конгрессу. В частности, в этом документе отмечается, что в Сербии «наблюдается атмосфера наибольшего попустительства российскому влиянию на Западных Балканах».
В качестве примера укрепления взаимодействия в сфере безопасности указаны совместные российско-сербские антитеррористические учения SREM-2014 и прошедший в Белграде военный парад в честь 70-летия освобождения города, на котором присутствовал Владимир Путин.
Недовольство в Пентагоне вызвало и то, что сербские вооружённые силы получили от России несколько истребителей МиГ-29, заказали партию вертолётов Ми-35 и зенитные комплексы «Панцирь-С1». Также отмечается, что в рамках военно-технической помощи Сербия получила от России 30 танков Т-72 и 30 бронемашин БРДМ-2.
Более того, согласно докладу Пентагона, к которому апеллирует Энгель, Сербия «категорически отказывается от вступления в НАТО». Таким образом, подчёркивает конгрессмен, Белград не адаптировал свою политику к необходимым стандартам.
«Американские дипломаты уже давно выражают недовольство стремлением Белграда балансировать между Востоком и Западом. Сербия не привела свою внешнюю политику в соответствие с (общей внешней политикой и политикой безопасности. — RT) ЕС, несмотря на требования процесса присоединения к ЕС, и продолжает отвергать общие для ЕС и США приоритеты», — подчеркнул конгрессмен.
По его словам, дорога в Евросоюз для Сербии закрыта до тех пор, пока Белград не признает независимость Косова и не наладит отношения с частично признанной республикой. Вероятного же вступления Сербии в НАТО стоить ожидать ещё не скоро, добавляет Энгель.
Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в разговоре с RT констатировал, что в Вашингтоне недовольны проводимой Белградом многовекторной политикой, которая ориентирована не только на США.
«Сербия пытается проводить многовекторную политику, несмотря на распространённое клише о пророссийской ориентации сербских властей. А американские представители пытаются по своей линии переориентировать Сербию в военно-политическом сотрудничестве на США», — подчеркнул эксперт.
По его словам, Соединённые Штаты также хотят добиться плавного перехода Сербии на натовские стандарты вооружения, чтобы обеспечить инфраструктурную зависимость республики от дальнейших закупок.
В условиях санкционного давления
Стоит напомнить, что Вашингтон неоднократно выступал против приобретения Белградом российской техники. В частности, по словам вице-премьера Юрия Борисова, власти Сербии принимали решение о приобретении российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» в условиях санкционного давления.
«Мы узнали, что за поставки «Панцирей» американцы хотят их санкционному воздействию подвергнуть, но они подтвердили, что события 1999 года научили их, что себя надо защищать», — рассказал Борисов в декабре 2019-го.
О риске санкций в случае покупки российского вооружения ранее предупреждал и спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер. «Мы надеемся, что наши сербские партнёры будут осторожны в отношении любых подобных сделок», — отмечал он.
Между тем, как сообщал в ноябре 2019 года глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, Москва планирует поставить Белграду ЗРПК «Панцирь-С1» в соответствии с заключённым контрактом.
«Всё идёт в сроки, срывов никаких нет. В ближайшее время заканчивается обучение, российская сторона приступает к поставкам. В ближайшие месяцы контракт будет завершён», — заявил он.
В свою очередь, министр обороны Сербии Александр Вулин на днях обвинил европейских политиков в лицемерии и использовании двойных стандартов там, где речь идёт о сотрудничестве с Россией и Китаем. Таким образом он отреагировал на заявление главы комитета бундестага по европейским делам Гюнтера Крихбаума, отметившего, что кандидат на вступление в Евросоюз «не может рассматривать Россию как полноправного и равного ЕС партнёра».
Как отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, в США отказываются признавать, что Сербия является самостоятельным государством, и пытаются навязать ей свои внешнеполитические ориентиры.
«В США есть свои ориентиры внешней политики, которые они себе устанавливают. Один из них — борьба с Россией, как они утверждают, с российским влиянием в различных частях мира, хотя все страны имеют право на многовекторную политику, а не только на проамериканскую. В США много политиков, которые считают, что государства должны быть только проамериканские, в связи с чем их и беспокоит курс Белграда», — подчеркнул он.
В частности, по словам эксперта, в Вашингтоне хотели бы, чтобы мировой рынок вооружений полностью был в их владении, однако серьёзную конкуренцию американскому вооружению составляет российское.
Отражать озабоченность США
Добавим, что в конце своего письма Элиот Энгель призывает адмирала Джеймса Фогго впредь делать более взвешенные заявления, отражая «озабоченность» Вашингтона сербской внешней политикой.
«Я настоятельно рекомендую при высказывании комментариев в отношении Сербии в будущем более тщательно взвешивать свои заявления, с тем чтобы в них нашла точное отражение озабоченность Соединённых Штатов в связи с курсом Белграда и его внушающими тревогу отношениями с Москвой», — подчёркивает конгрессмен.
По словам Владимира Оленченко, в данном случае влиятельный парламентарий требует от командующего ВМС США в Европе и Африке продолжать давление на Сербию, делегируя ему роль проводника американской политики. Кроме того, собеседник RT полагает, что заявления о сложности предстоящего Белграду пути в Евросоюз и НАТО обусловлены тем, что Вашингтону не удаётся навязать Сербии свою позицию.
«Они в завуалированной форме дают понять, что у них это получается не так, как им хотелось бы, поэтому они нашли такое выражение, что Сербии предстоит долгий путь в альянс и ЕС. Но это в завуалированной форме означает «долгий путь к сближению с США», если перевести на американский язык», — заключил эксперт.
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