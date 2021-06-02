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Внукам разрешили гостить у бабушек и дедушек. Теперь официально

02 июня 2021, 12:20  •  139 • Политика
Кабмин одобрил законопроект, который позволит проживать внукам у бабушек, дедушек, совершеннолетних братьев и сестер. По действующему законодательству близкие родственники приравнены к чужим людям.
Правительство России одобрило законопроект, согласно которому, пребывание детей у бабушек и дедушек и близких родственников будет законным.
Речь идет о законопроекте, который внесла в октябре 2020 года в Госдуму группа депутатов из "Единой России". В апреле была представлена новая редакция документа.
Предлагается дополнить Семейный кодекс положение о том, что ребенок имеет право жить у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников.
Авторы документа поясняют, что закон необходим потому что сейчас юридически пребывание ребенка с близкими родственниками ничем не отличается от пребывания с чужими людьми. Такая ситуация по закону названа"отсутствием родительского попечения". Для того, чтобы оставить ребенка с бабушками и дедушками приходится оформлять нотариально заверенные доверенности.
В сопроводительных материалах к письму говорится, что необходимо также узаконить право родителей давать бабушкам и дедушкам стать на время опекунами и попечителями.
В связи с этим предлагается также дополнить закон "Об опеке и попечительстве" специальным регулированием обстоятельств, когда в качестве опекуна или попечителя ребенка назначаются его бабушка, дедушка, совершеннолетний брат или сестра.

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