Внукам разрешили гостить у бабушек и дедушек. Теперь официально

Кабмин одобрил законопроект, который позволит проживать внукам у бабушек, дедушек, совершеннолетних братьев и сестер. По действующему законодательству близкие родственники приравнены к чужим людям.

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому, пребывание детей у бабушек и дедушек и близких родственников будет законным.

Речь идет о законопроекте, который внесла в октябре 2020 года в Госдуму группа депутатов из "Единой России". В апреле была представлена новая редакция документа.

Предлагается дополнить Семейный кодекс положение о том, что ребенок имеет право жить у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников.

Авторы документа поясняют, что закон необходим потому что сейчас юридически пребывание ребенка с близкими родственниками ничем не отличается от пребывания с чужими людьми. Такая ситуация по закону названа"отсутствием родительского попечения". Для того, чтобы оставить ребенка с бабушками и дедушками приходится оформлять нотариально заверенные доверенности.

В сопроводительных материалах к письму говорится, что необходимо также узаконить право родителей давать бабушкам и дедушкам стать на время опекунами и попечителями.

В связи с этим предлагается также дополнить закон "Об опеке и попечительстве" специальным регулированием обстоятельств, когда в качестве опекуна или попечителя ребенка назначаются его бабушка, дедушка, совершеннолетний брат или сестра.